Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in cima alla classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix, troviamo la quarta e ultima stagione di Sex Education, la popolarissima serie originale creata da Laurie Nunn, con Asa Butterfield, Gillian Anderson e Ncuti Gatwa. Nonostante sembri che i fan siano rimasti particolarmente delusi, ci aspettiamo comunque che i numeri siano soddisfacenti, sebbene negli USA (uno dei mercati più forti) sia già scesa al quarto posto. Continua l’ottima performance de La mia prediletta, la serie TV tedesca di genere drammatico con Kim Riedle, che sta totalizzando numeri davvero soddisfacenti (15,400,000 di visualizzazioni durante la seconda settimana). La terza posizione è occupata da One Piece, l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichirō Oda, che ha conquistato critica e pubblico ed è stato già rinnovato per una seconda stagione.

Al quarto posto troviamo In fiamme, la serie spagnola con Úrsula Corberó, che nel corso della sua seconda settimana ha ottenuto 6,700,000 visualizzazioni. La quinta posizione è occupata dall’anime Kengan Ashura, mentre al sesto posto troviamo l’italiana Di4ri con la sua seconda stagione. La seconda stagione di Surviving Summer – Un’estate travolgente debutta invece al settimo posto. Le vedove del giovedì conquistano l’ottavo posto, mentre Virgin River scende al nono posto. Nonostante sia stata bloccata da One Piece per la prima posizione tra le serie più viste al mondo su Netflix, Virgin River è stata comunque in grado di ottenere 9,600,000 visualizzazioni (73,200,000 di ore viste). Chiude la Top 10 Inside the World’s Toughest Prisons.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Sex Education (Originale Netflix) La mia prediletta (Originale Netflix) One Piece (Originale Netflix) In fiamme (Originale Netflix) Kengan Ashura (Originale Netflix) Di4ri (Originale Netflix) Surviving Summer – Un’estate travolgente (Originale Netflix) Le vedove del giovedì (Originale Netflix) Virgin River (Originale Netflix) Inside the World’s Toughest Prisons (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Downsizing La probabilità statistica dell’amore a prima vista (Originale Netflix) Spy Kids Armageddon (Originale Netflix) Ondata calda Ehrengard: l’arte della seduzione (Originale Netflix) Il talento di Mr. Ripley The Silencing – Senza voce Crawl – Intrappolato State of Play Fight Club

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Murdaugh Murders: A Southern Scandal Spy Kids: Armageddon 2 Love Is Blind Love at First Sight 3 Kountry Wayne: A Woman’s Prayer The Wolf of Wall Street 4 Sex Education Jaane Jaan 5 Virgin River Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 6 La mia prediletta Picchiarello 7 New Amsterdam The Foreigner 8 One Piece The Black Book 9 The Pacific Matilda 10 Inside the World’s Toughest Prisons Cattivissimo Me 2

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 settembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 24 settembre 2023:

