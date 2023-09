Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie TV più viste in Italia resta salda in prima posizione la ciurma di One Piece, l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichirō Oda che ha conquistato critica e pubblico e che nel corso dei primi quattro giorni ha ottenuto 18,500,000 visualizzazioni (140,100,000 ore viste): un ottimo debutto che fa ben sperare per il futuro. Al secondo posto debutta La mia prediletta, la serie tv tedesca drama con Kim Riedle. La sinossi recita: “Un’apparente svolta nel vecchio cado della scomparsa di una ragazza porta la polizia e i suoi genitori a scoprire una verità molto più cupa di quanto immaginassero.” Debutto in terza posizione per la quinta stagione di Virgin River, che ha prontamente debuttato in prima posizione negli USA e in Canada.

Quarto posto per In fiamme, la serie spagnola con Úrsula Corberó. Quinta posizione per Top Boy, la serie drama britannica con Ashley Walters e Kane Robinson che ha subito debuttato in vetta alla classifica delle serie più viste nel weekend nel Regno Unito. La serie si è posizionata benissimo anche nel resto del mondo. Scende al sesto posto la serie tv con Evin Ahmad e Sean Teale Who is Erin Carter? Nel corso della sua seconda settimana, la serie ha ottenuto niente di meno che 15,800,000 visualizzazioni (circa 90,300,000 ore viste): un risultato al di sopra di ogni più rosea aspettativa. Settima posizione per la serie originale Netflix Spy Ops: operazioni speciali, che vede al centro agenti dei servizi segreti che racconta storie di spionaggio, campagne della guerra fredda e colpi di stato eseguiti sotto copertura.

Chiudono Ragnarok, Depp contro Heard e la quinta e ultima parte di Disincanto, la serie originale d’animazione Netflix creata da Matt Groening.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

One Piece (Originale Netflix) La mia prediletta (Originale Netflix) Virgin River (Originale Netflix) In fiamme (Originale Netflix) Top Boy (Originale Netflix) Who is Erin Carter? (Originale Netflix) Spy Ops: operazioni speciali (Originale Netflix) Ragnarok (Originale Netflix) Depp contro Heard (Originale Netflix) Disincanto (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Silencing – Senza voce Choose Love – Scegli l’amore (Originale Netflix) The Equalizer 2 – Senza Perdono Jack Reacher: Punto di non ritorno Il Grinch Non sei invitata al mio Bat Mitzvah (Originale Netflix) Heart of Stone (Originale Netflix) Happy Ending – Il segreto della felicità (Originale Netflix) The Nun – La vocazione del male The Tax Collector – Sangue chiama sangue

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# TV Shows Movies 1 Virgin River Picchiarello 2 La Mia Prediletta Non sei invitata al mio Bat Mitzvah 3 One Piece Snitch – L’infiltrato 4 Shane Gillis: Beautiful Dogs Love Again 5 Spy Ops: operazioni speciali Dredd 6 Selling The OC Don’t Worry Darling 7 Who Is Erin Carter? Arrival 8 Top Boy Scout’s Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America 9 Predators The Eagle 10 Burning Body (El cuerpo en llamas) Cattivissimo Me 2

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 settembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 10 settembre 2023:

I film e le serie imperdibili