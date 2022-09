Netflix: SKAM Italia 5 in vetta in Italia, Il diavolo in Ohio è la serie più vista nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. SKAM Italia conquista la vetta italiana delle serie più viste del weekend.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia troviamo la quinta stagione di SKAM Italia, l’acclamata serie italiana creata da Ludovico Bessegato per TIMvision e prodotta da Cross Productions. Al secondo posto troviamo The Sandman che sta continuando ad ottenere ottimi numeri sia in Italia che nel mondo – in attesa del rinnovo. Debutta al terzo posto l’originale Netflix Il diavolo in Ohio. La serie creata da Daria Polatin vede nel cast Emily Deschanel e Sam Jaeger e racconta della famiglia Mathis che accoglie in casa una ragazza fuggita da una setta. Poco dopo, simboli sinistri e strani eventi iniziano a sconvolgere la loro vita quotidiana. Quarta posizione per Partner Track, la serie tv americana con Arden Cho nei panni di Ingrid Yun, una donna che cerca di diventare partner di uno studio legale dei New York mantenendo i suoi principi e destreggiandosi tra amore, amici e aspettative della famiglia. Segue Mare Fuori, mentre scende in sesta posizione Echoes, che la scorsa settimana era in vetta alle classifiche Netflix in buona parte dei paesi dove il servizio streaming è disponibile. Infatti, dopo un tiepido debutto (circa 25 milioni di ore nei primi tre giorni), la serie con Matt Bomer e Michelle Monaghan ha ottenuto un incremento notevole nella sua seconda settimana di sfruttamento per un totale di 68,490,000 ore. Settimo posto per Stranger Things, mentre scende in ottava posizione Non ho mai…. Chiudono Kleo e Avvocata Woo, la serie tv coreana a sfondo sociale. Segnaliamo nella classifica dei film più visti l’ingresso in prima posizione di Love in the Villa, il film romantico ambientato a Verona con Tom Hopper e Kat Graham. Inoltre, Me Time – Un weekend tutto per me la scorsa settimana ha totalizzato nel mondo 59,230,000 di ore nei primi tre giorni.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

SKAM Italia The Sandman (Originale Netflix) Il diavolo in Ohio (Originale Netflix) Partner Track (Originale Netflix) Mare Fuori Echoes (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Non ho mai… (Originale Netflix) Kleo (Originale Netflix) Avvocato Woo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Love in the villa (Originale Netflix) Came By (Originale Netflix) Uncharted Me Time – Un weekend tutto per me (Originale Netflix) Un marito fedele (Originale Netflix) La Jefa (Originale Netflix) Papillon Sono tornato Non ci resta che piangere That’s Amore (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

# Serie tv Film Kids 1 Il diavolo in Ohio Love in the Villa Sing 2 2 Echoes Me Time – Un weekend tutto per me CoComelon 3 Partner Track Collateral Junior Baking Show 4 I Am a Killer This Is 40 The Cuphead Show! 5 The Sandman I Came By Barbie: Mermaid Power 6 High Heat Snow White & the Huntsman Instant Dream Home 7 Stranger Things Sing 2 Il mostro dei mari 8 Selling The OC Loving Adults Home 9 Virgin River That’s Amore Henry Danger 10 Non ho mai… Resident Evil: Retribution Sam & Cat

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 4 settembre 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 4 settembre 2022:

