Netflix: The Sandman ancora in vetta in Italia e nel mondo

Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Sandman è ancora il titolo più visto in tutto il mondo ma Echoes ottiene ottimi risultati.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste su Netflix Italia ritroviamo ancora una volta The Sandman, la serie tv fantasy tratta dai fumetti di Neil Gaiman. Seconda posizione per Echoes, la serie con Michelle Monaghan e Matt Boomer che pur non avendo conquistato la critica, sta ottenendo dei buoni risultati in tutto il mondo. Terzo posto per Partner Track, la serie tv americana con Arden Cho nei panni di Ingrid Yun, una donna che cerca di diventare partner di uno studio legale dei New York mantenendo i suoi principi e destreggiandosi tra amore, amici e aspettative della famiglia. Segue Kleo, un’altra serie originale Netflix, questa volta proveniente dalla Germania. Ancora in Top 5 Mare Fuori, mentre scende in sesta posizione Non ho mai… che due settimane fa aveva conquistato la vetta italiana e di una buona fetta dei paesi dove il servizio streaming è disponibile. Nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento, la serie comedy è stata vista per un totale di 59,450,000 di ore. Vi ricordiamo che Non ho mai… è stata già rinnovata per una quarta e ultima stagione. Settimo posto per Stranger Things, mentre scende in ottava posizione Locke & Key, che purtroppo ha ottenuto dati davvero poco soddisfacenti. Chiudono Alma, serie sul soprannaturale con Mireia Oriol ambientata in Spagna e ideata da Sergio G. Sánchez, e Avvocata Woo, la serie tv coreana a sfondo sociale.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Sandman (Originale Netflix) Echoes (Originale Netflix) Partner Track (Originale Netflix) Kleo (Originale Netflix) Mare Fuori Non ho mai… (Originale Netflix) Stranger Things (Originale Netflix) Locke & Key (Originale Netflix) Alma (Originale Netflix) Avvocato Woo (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Uncharted Me Time – Un weekend tutto per me (Originale Netflix) Un marito fedele (Originale Netflix) Linee Parallele (Originale Netflix) Ma cosa ci dice il cervello That’s Amore (Originale Netflix) Altri 365 giorni Purple Hearts (Originale Netflix) Altrimenti ci arrabbiamo Royalteen (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e dei film più visti nelle ultime 24 ore negli USA

# Serie TV Film Bambini 1 Echoes Me Time Sing 2 2 Selling The OC Linee Parallele Junior Baking Show 3 The Sandman Running with the Devil: The Wild World of John McAfee The Cuphead Show! 4 Chi scherza col fuoco Sing 2 CoComelon 5 Partner Track Day Shift Instant Dream Home 6 Stranger Things Untold: The Girlfriend Who Didn’t Exist The Sea Beast 7 Non ho mai… Loving Adults Sam & Cat 8 Virgin River Uncharted Inside the Mind of a Cat 9 Mo That’s Amore Henry Danger 10 Glow Up: Britain’s Next Make-Up Star The Gray Man Lost Ollie

Ecco la Top 10 dei Film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 agosto 2022:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 28 agosto 2022: