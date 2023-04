Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Night Agent continua ad essere la serie più vista in Italia mentre Ossessione fa il suo debutto positivo nel mondo.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo per la quarta settimana consecutiva The Night Agent. Creata da Shawn Ryan e con Gabriel Basso, la serie thriller sta ottenendo dei numeri da record, settimana dopo settimana. Martedì scorso, Netflix ha svelato la nuova classifica della settimana e The Night Agent è stata vista per un totale di 130,480,000 ore entrando ufficialmente nella Top 10, precisamente al nono posto, delle serie tv in lingua inglese più viste di sempre su Netflix. Secondo posto per Ossessione, la nuova miniserie originale Netflix con Richard Armitage e Charlie Murphy che ha debuttato molto bene anche nel resto del mondo. Terzo posto per The Rookie, la serie procedurale con Nathan Fillion arrivata su Netflix con le prime tre stagioni complete, mentre al quarto troviamo la new entry Florida Man, la serie con Edgar Ramirez nei panni di un uomo che aveva giurato di non mettere mai più piede in Florida, ma per saldare un debito torna nella sua città natale dove lo attendono omicidi, caos e alligatori. Quinta posizione per il documentario Il Caso Alex Schwazer mentre “scendono” al sesto posto i ragazzi di Mare Fuori. Settimo posto per Lo Scontro che invece sale al primo posto delle serie più viste negli Stati Uniti: la conferma di un ottimo passaparola. Rientra all’ottavo posto Designated Survivor, la popolare serie con Kiefer Sutherland e Maggie Q. Chiudono Transatlantic e Tenebre e Ossa, la serie fantasy con Jessie Mei Li e Ben Barnes che i fan sperano tanto di rivedere presto rinnovata per una terza stagione.

The Last Kingdom: sette re devono morire debutta senza alcuna sorpresa in prima posizione in Italia e nel mondo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Night Agent (Originale Netflix) Ossessione (Originale Netflix) The Rookie Florida Man (Originale Netflix) Il Caso Alex Schwazer Mare Fuori Lo scontro (Originale Netflix) Designated Survivor Transatlantic (Originale Netflix) Tenebre e Ossa (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Last Kingdom: sette re devono morire I migliori giorni Una notte da dottore Fenómenas – Indagini occulte Chupa (Originale Netflix) Murder Mystery 2 (Originale Netflix) Hunger (Originale Netflix) PAW Patrol: il film Murder Mystery (Originale Netflix) Era Ora

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie Tv Film 1 Lo scontro The Last Kingdom: sette re devono morire 2 Florida Man The Last Stand 3 The Night Agent Chupa 4 Love Is Blind Matilda 5 American Manhunt: The Boston Marathon Bombing Murder Mystery 2 6 Ossessione The Lorax 7 All American: Homecoming Inside Man 8 Hoarders Shrek Forever After 9 Hatfields & McCoys Hunger 10 Queenmaker Shark Tale

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 aprile 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 16 aprile 2023:

