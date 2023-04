Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. Anche se a partire da novembre 2021, Netflix ha iniziato a diffondere gli ascolti effettivi delle serie e dei film sulla piattaforma, le classifiche che troverete in questo articolo indicano pressoché in anticipo quali sono i titoli di maggior successo della settimana in Italia, negli Stati Uniti e nel mondo. The Night Agent continua il suo dominio.

Questo weekend in vetta alla classifica delle serie tv più viste in Italia troviamo per la terza settimana consecutiva The Night Agent. Creata da Shawn Ryan e con Gabriel Basso, la serie thriller sta ottenendo dei numeri da record, settimana dopo settimana. Martedì scorso, Netflix ha dichiarato che The Night Agent è stata vista per un totale di 216,390,000 ore nel corso della sua seconda settimana di sfruttamento. Questo significa che lo show si sta preparando per entrare nella top 10 delle serie tv più viste di sempre in lingua inglese su Netflix. La top 3 resta invariata dal momento che al secondo posto troviamo ancora The Rookie, la serie procedurale con Nathan Fillion arrivata su Netflix con le prime tre stagioni complete, mentre al terzo posto resiste ancora Mare Fuori. Debutta al quarto posto Transatlantic, la miniserie originale Netflix con Gillian Jacobs. Serie ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Golde, membri dell’Emergency Rescue Committee. Questo gruppo di giovani aiutano profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti. Quinta posizione per Tenebre e Ossa, la serie fantasy con Jessie Mei Li e Ben Barnes. Sesta posizione per un’altra novità: l’acclamata Lo Scontro (Beef in lingua originale) si sta facendo strada nelle classifiche Netflix di tutto il mondo e il passaparola molto probabilmente aiuterà la serie nel corso delle prossime settimane. Segue al settimo posto Anime False, la serie originale Netflix turca che racconta di una madre dal passato misterioso che vive con la figlia come una fuggitiva passando da un albergo all’altro ed evitando il contatto con qualsiasi persona estranea. Ottavo posto per Unseen, la serie originale Netflix sudafricana che racconta di un’ordinaria donna delle pulizie che viene spinta a intraprendere una pericolosa missione per trovare il marito. Chiudono The Glory al nono posto, la serie tv drammatica coreana con al centro una donna che anni dopo aver subito un terribile abuso al liceo decide di attuare un elaborato piano di vendetta per far pagare ai colpevoli i loro crimini, e Designated Survivor al decimo.

Murder Mystery 2 scende al secondo posto nella classifica dei film più visti dopo aver ottenuto un buon debutto nel mondo con 64,420,000 ore. Al primo posto troviamo l’italiano I Migliori Giorni con Edoardo Leo e Luca Argentero.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

The Night Agent (Originale Netflix) The Rookie Mare Fuori Transatlantic (Originale Netflix) Tenebre e Ossa (Originale Netflix) Lo scontro (Originale Netflix) Anime False (Originale Netflix) Unseen (Originale Netflix) The Glory (Originale Netflix) Designated Survivor

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

I migliori giorni Murder Mystery 2 (Originale Netflix) Chupa (Originale Netflix) Murder Mystery (Originale Netflix) Il sacro male John Wick 2 Kill Boksoon (Originale Netflix) Lone Survivor PAW Patrol: il film Space Jam: A New Legacy

Le serie tv e i film più visti del weekend negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie TV Film 1 Love Is Blind Murder Mystery 2 2 The Night Agent Chupa 3 Lo Scontro Matilda 4 Transatlantic Shark Tale 5 Unstable The Bourne Legacy 6 Emergency: NYC Over the Hedge 7 Hoarders Murder Mystery 8 Tenebre e Ossa The Lorax 9 Surviving R. Kelly Hotel Transylvania 10 Designated Survivor Shrek Forever After

Ecco la Top 10 dei film più popolari in tutto il mondo su Netflix il 9 aprile 2023:

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 9 aprile 2023:

