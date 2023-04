The Night Agent rischia seriamente di diventare una delle serie originali in lingua inglese più popolari di tutti i tempi su Netflix. Sono stati infatti diffusi i dati di ascolto della seconda settimana sulla piattaforma, e il thriller d’azione ha raccolto la bellezza di 216.4 milioni di ore tra il 27 marzo e il 2 aprile, rimanendo saldamente in testa alla classifica.

Complessivamente, ha quindi raggiunto i 385 milioni di ore: verosimilmente, la prossima settimana spunterà nella top-10 di tutti i tempi (che tiene conto delle ore visualizzate nelle prime quattro settimane) superando il mezzo milione di ore accumulato da Ginny & Georgia 2. A questo ritmo, potrebbe chiudere il suo primo mese nella top-5.

Vi ricordiamo che la settimana scorsa ha totalizzato la terza migliore settimana di esordio di sempre per una serie originale in lingua inglese dopo Mercoledì e Dahmer, e che nel frattempo Netflix si è affrettata a rinnovare la serie per una seconda stagione, in vista probabilmente dello sciopero degli sceneggiatori.

