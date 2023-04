The Night Agent è arrivato nella penultima settimana di marzo guadagnandosi il terzo posto tra le serie con le première più viste di uno show Netflix originale ed entrando tra i primi 10 titoli più cliccati in ben 93 paesi, un risultato sorprendente per un thriller d’azione/spy story che non sembra avere all’apparenza nulla di speciale. O magari no.

COME LO SHOW HA RISCHIATO DI NON ESSERE SCELTO DA NETFLIX

Basato sull’omonimo romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è stato adattato per il piccolo schermo da Shawn Ryan, un uomo che – tra The Shield e S.W.A.T. – sa molto di serie d’azione di successo e racconta la storia di Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente dell’FBI di masso livello che viene messo a rispondere ad un telefono che non suona mai, nel seminterrato della Casa Bianca, fino a che quel telefono non squille...