Grande esordio per Damsel nella classifica Netflix Top 10 della settimana: il film con Millie Bobby Brown ha debuttato al primo posto della classifica globale dei film in lingua inglese tra il 4 e il 10 marzo con 35.5 milioni di visualizzazioni, nonostante sia uscito l’8 marzo e quindi siano stati presi in considerazione solo tre giorni di sfruttamento. La pellicola è in testa in 79 territori, secondo quanto riporta Netflix, confermando il grande successo.

Sul fronte televisivo The Gentlemen debutta al primo posto delle serie in lingua inglese con 12.2 milioni di visualizzazioni, seguito da Avatar: la leggenda di Aang, con altre 9.1 milioni di visualizzazioni. Quest’ultimo, recentemente rinnovato per due stagioni, sta rapidamente perdendo terreno e quindi probabilmente non riuscirà a piazzarsi nella classifica delle serie più popolari. Finora ha accumulato 50 milioni di visualizzazioni, per arrivare al decimo posto dovrebbe registrarne altre 30 milioni.

Nella classifica delle serie non in lingua inglese troviamo, al terzo posto, Supersex con 3.2 milioni di visualizzazioni: un nuovo successo per Groenlandia, che aveva già ottenuto ottimi ascolti con La legge di Lidia Poët.

Come vi segnalavamo già domenica, in Italia Supersex è in testa e ha battuto anche The Gentlemen.

I film e le serie imperdibili