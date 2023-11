Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, troviamo per la seconda settimana consecutiva Tutta la luce che non vediamo, la serie originale con Mark Ruffalo e High Laurie diretta da Shawn Levy che la scorsa settimana ha debuttato al primo posto nel mondo con 9,800,000 visualizzazioni (quasi 39 milioni di ore viste). Svetta fino in seconda posizione la docuserie Robbie Williams diretta da Joe Perlmanche racconta la vita dell’icona del pop inglese. Al terzo L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario, la miniserie che ripropone le registrazioni che hanno scosso la Francia e che narra dello scandalo di Liliane Bettencourt, erede del patrimonio L’Oréal. Quarta posizione per la terza stagione della produzione turca Il Sarto mentre resiste in quinta posizione Lupin, la serie originale francese con Omar Sy. Ancora ottima la performance di Bodies, il dramma originale britannico creato da Tom Tomalin mentre è House of Cards a occupare il settimo posto della top 10 di questa settimana.

Ottava posizione per Ferry – La serie, mentre Elite con la settima e penultima stagione scende al nono posto. Chiude la top 10 italiana La vita sul nostro pianeta, la docuserie narrata nella sua versione originale da Morgan Freeman.

Per quanto riguarda i film, segnaliamo l’ottimo debutto di The Killer, l’ultima opera di David Fincher con Michael Fassbender, che si è posizionata al primo posto in quasi tutti i paesi in cui il servizio di streaming è disponibile.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Tutta la luce che non vediamo (Originale Netflix) Robbie Williams (Originale Netflix) L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario (Originale Netflix) Il Sarto (Originale Netflix) Lupin (Originale Netflix) Bodies (Originale Netflix) House of Cards (Originale Netflix) Ferry – La serie (Originale Netflix) Elite (Originale Netflix) La vita sul nostro pianeta (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

The Killer (Originale Netflix) The Lost City Locked In (Originale Netflix) Le Ladre (Originale Netflix) Nuovo Olimpo (Originale Netflix) La Famiglia Claus 3 (Originale Netflix) Pain Hustlers – Il Business del dolore (Originale Netflix) NYAD – Oltre l’oceano Una famiglia vincente Bloodshot

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Escaping Twin Flames The Killer 2 Tutta la luce che non vediamo Spider-Man: Across the Spider-Verse 3 Selling Sunset Minions 4 The Great British Bake Off Fidanzata in affitto 5 The Billionaire, The Butler, and the Boyfriend Locked In 6 Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom 13 Going On 30 7 Ralph Barbosa: Cowabunga The Impossible 8 The Improv: 60 and Still Standing Pitch Perfect 9 Unicorn Academy Cold Pursuit 10 La vita sul nostro pianeta Legion

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 novembre 2023:

Ecco la Top 10 dei film popolari in tutto il mondo su Netflix il 12 novembre 2023:

