Cos’è di tendenza al momento su Netflix in Italia e nel mondo? In questo nostro speciale settimanale troverete tutte le risposte alle vostre domande. A giugno 2023, Netflix ha cambiato il metodo di misurazione della sua Top10 dei contenuti originali più popolari. D’ora in poi, le classifiche del martedì che vengono diffuse da Netflix non mostreranno più solo il numero di ore visualizzate, ma una cifra che corrisponde al numero di ore visualizzate diviso la durata della serie o del film, proponendo poi quelle che vengono definite vere e proprie “visualizzazioni medie“. Inoltre, la misurazione per definire la popolarità di un film o una serie tv non si limiterà più alle prime 4 settimane, ma salirà a tre mesi, ovvero 91 giorni.

Qui per i dettagli: Netflix cambia metrica per le Top10, Mercoledì batte Stranger Things 4

Questo weekend, in vetta alla classifica delle serie più viste in Italia su Netflix, resta salda in prima posizione Elite con la settima e penultima stagione, confermando l’immancabile interesse degli abbonati italiani verso le produzioni spagnole. Va notato che, rispetto alle altre stagioni, Elite ha debuttato sottotono nel mondo, ottenendo 3.000.000 di visualizzazioni nel corso del suo primo weekend di sfruttamento. Il secondo posto è occupato da Bodies, il dramma originale britannico creato da Tom Tomalin. In terza posizione, resiste la terza parte di Lupin, la serie originale francese con Omar Sy, che nel corso del terzo weeken ha ottenuto 7.700.000 visualizzazioni, pari a quasi 43 milioni di ore visualizzate. Al quarto posto troviamo La vita sul nostro pianeta, la docuserie narrata nella sua versione originale da Morgan Freeman. Il quinto posto è occupato da Get Gotti: la storia del gangster più pericoloso di New York. Scendendo al sesto posto in Italia, troviamo La caduta della casa degli Usher, la nuova creazione di Mike Flanaghan. Nel corso della sua seconda settimana di disponibilità sulla piattaforma, la serie è salita in prima posizione tra le più viste al mondo, con 7.900.000 di visualizzazioni (corrispondenti a 65.300.000 di ore visualizzate). Continua l’ottima performance di Beckham al sesto episodio, la docuserie che narra l’ascesa vertiginosa di David Beckham partendo dalle sue umili origini. All’ottavo posto troviamo la serie con Camila Valero, Pacto de silenzio – Oscuri segreti, una serie drammatica messicana che narra la storia di quattro migliori amiche che promettono di non rivelare mai chi ha dato alla luce la bambina che hanno abbandonato. Chiudono la classifica Sex Education al nono posto e La mia amica vampira al decimo.

La top 10 delle serie tv più viste nelle ultime 24 ore in Italia

Elite (Originale Netflix) Bodies (Originale Netflix) Lupin (Originale Netflix) La vita sul nostro pianeta (Originale Netflix) Get Gotti: la storia del gangster più pericoloso di New York (Originale Netflix) La caduta della casa degli Usher (Originale Netflix) Beckham al sesto episodio (Originale Netflix) Pacto de silenzio – Oscuri segreti (Originale Netflix) Sex Education (Originale Netflix) La mia amica vampira (Originale Netflix)

La top 10 dei film più visti nelle ultime 24 ore in Italia

Pain Hustlers – Il business del dolore (Originale Netflix) I vantaggi del tradimento (Originale Netflix) Sorella morte (Originale Netflix) Monster High Sonic 2 Il talento di Mr. C Mummie – A spasso nel tempo Come pecore in mezzo ai lupi Me contro te – il film: Missione giungla Old dads (Originale Netflix)

La top 10 delle serie tv e del film più visti negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore:

# Serie tv Film 1 Get Gotti: la storia del gangster più pericoloso di New York Fidanzata in affitto 2 La vita sul nostro pianeta Pain Hustlers – Il business del dolore 3 The Great British Bake Off Old Dads 4 La caduta della casa degli Usher Knights of the Zodiac 5 Bodies Minions 6 Big Mouth Burning Betrayal 7 Pete Holmes: I Am Not for Everyone Sorella morte 8 The Family Business Hotel Transylvania 2 9 Beckham Casper 10 La mia amica vampira Reptile

Ecco la Top 10 delle serie tv più popolari in tutto il mondo su Netflix il 29 ottobre 2023:

