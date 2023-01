Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La serie New Amsterdam si è conclusa dopo cinque stagioni su NBC e il creatore David Schulner e il produttore e regista Peter Horton hanno ammesso che non hanno ancora capito il motivo per cui è stata cancellata la serie, ancora in grado di ottenere buoni ascolti.

La puntata è stata ideata nel tentativo di rendere onore a tutti i personaggi al centro della storia, cercando un modo per riallacciarsi al pilot e, al tempo stesso, offrire ai fan una conclusione soddisfacente.

Schulner ha aggiunto, intervistato da Deadline, che non avevano valutato la possibile morte di Max, interpretato da Ryan Eggold, per un motivo preciso:

Sembrava un po’ troppo facile. Ed E.R. l’aveva fatto con il Dottor Green. Ci sono così tanti show arrivati sugli schermi prima di noi. Volevamo semplicemente evitare ogni duplicato.

Per decidere quale caso medico proporre nell’ultimo episodio è stato necessario un lungo confronto tra autori. Schulner ha svelato che non riuscivano a trovare l’idea giusta e ha quindi chiesto a tutti di fare una pausa e tornare a collegarsi su Zoom dopo due ore, proponendo ognuno un possibile problema medico:

Stavamo tutti cercando di trovare qualcosa di grande e folle. E poi Jai, uno degli assistenti, ha proposto un intervento che richiedeva 50 persone. Abbiamo capito immediatamente che era quello giusto perché riguardava i personaggi, non un intervento folle. Si tratta di tutti i personaggi che abbiamo avuto nel nostro show per cinque anni, per 92 episodi. E questo intervento era un modo per poter riunire chiunque abbia compiuto degli interventi in New Amsterdam per un’operazione unica. Si trattava del paziente, ma, ancora più importante, si trattava dei personaggi.

Il dettaglio del ritorno della figlia di Max, Luna, da adulta, era stato invece suggerito dalla figlia undicenne di David, la stessa proposta era stata avanzata una settimana dopo da uno degli sceneggiatori e, a distanza di altri 7 giorni, Erica Green Swafford ha condiviso una visione simile per la narrazione.

I due produttori hanno quindi ammesso che non hanno ancora capito il motivo per cui NBC ha chiuso la serie, al primo posto degli show più visti sul network. Horton ha ribadito:

Penso ancora che avremmo potuto andare avanti per un altro paio di anni. Ci sono ancora così tante storie da raccontare e questi personaggi sono così interessanti. David ha ideato un gruppo di personaggi incredibili e voglio saperne di più su tutti loro. Siamo alla terza posizione dei titoli più visti su Netflix attualmente. Non penso che il pubblico sia inoltre pronto per la fine. Il perché è stata cancellata, se devo essere sincero, è un po’ un mistero.

Che ne pensate? Secondo voi perché è stata cancellata New Amsterdam?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

