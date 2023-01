Attenzione: l'articolo contiene spoiler

New Amsterdam ha salutato i suoi fan con un episodio finale andato in onda il 17 gennaio su NBC e intitolato How Can I Help?.

Se volete sapere il destino dei personaggi proseguite con la lettura che, ovviamente, contiene spoiler!

Iggy Frome (Tyler Labine) e Martin McIntyre (Mike Doylw), da poco divorziati, hanno deciso di risposarsi in una cerimonia in presenza dei loro figli e officiata da Gladys (Megan Byrne), dopo essersi confidati le proprie paure in campo sentimentale.

La dottoressa Lauren Bloom (Janet Montgomery) ha tovato un nuovo appartamento e iniziato un nuovo capitolo della propria vita, riavvicinandosi inoltre alla sorella Vanessa (Kathryn Prescott), che ha deciso di chiedere aiuto per le sue dipendenze.

Floyd Reynolds (Jocko Sims), dopo aver cercato a lungo l’amore, sembra aver trovato la sua anima gemella nell’infermiera Gabrielle (Toya Turner), anche se lei sta per partire con destinazione la Tanzania. Un flash forward mostra poi la coppia insieme, felice, durante una cena in famiglia.

Il protagonista interpretato da Ryan Eggold, il dottor Max Goodwin, ha scoperto che la nuova cura per il cancro era “finta” e Helen Sharpe (Freema Agyeman), ex fidanzata del medico, aveva dato il via libera alla sperimentazione, nonostante ci fossero dei chiari problemi, nella speranza che lo aiutasse.

La dottoressa Elizabeth Wilder (Sandra Mae Frank) spiega a Max quanto accaduto e i due hanno concluso che Sharpe ha agito per amore, ma nessuno di loro lo avrebbe fatto, pur ammettendo che dare la priorità alla propria attività come medici potrebbe renderli perfetti uno per l’altra.

Wilder, inoltre, aiuta a salvare la vita di una donna ucraina arrivata in ospedale con il figlio e alle prese con dolori addominali e un terribile sfogo cutaneo. Per salvarla lo staff medico deve unire le forze e sottoporla a un intervento durato 14 ore mentre in una scena entrava in scena un nuovo direttore del New Amsterdam, una donna di cui non si rivela il nome e che non trova il suo staff.

La puntata mostra poi dei flashback che rivelano il momento in cui i protagonisti hanno deciso di diventare un dottore. Bloom, che lavorava in campo finanziario, ha preso la decisione dopo aver assistito a un’emergenza medica senza sapere cosa fare.

Reynolds ha capito cosa era in grado di fare durante una lite dei suoi genitori, riparando un piatto e il morale della madre.

Frome ha iniziato il suo percorso quando il fratello gli ha detto che lo considerava una roccia e si sentiva al sicuro con lui, rivelandogli anche ciò che provava.

Wilder ha capito che era la strada giusta quando è stata bullizzata da ragazzina per essersi vestita da medico a Halloween.

La serie mostra poi Goodwin e Wilder che si rendono conto che la carriera li ha allontanati, anche se il protagonista è convinto che si incontreranno nuovamente in futuro.

New Amsterdam si conclude poi con delle scene mostrate dalla prospettiva di Luna, la figlia di Goodwin, che guarda i dottori intorno a lei mentre il padre la porta fuori dall’ospedale, al termine della lunga giornata che ha costretto l’uomo a far perdere alla figlia la sfilata in costume a cui voleva partecipare.

Con un flash forward si rivela poi che è proprio Luna ad aver assunto il ruolo di direttore del New Amsterdam, raccogliendo l’eredità del padre. Il personaggio, ormai adulto, dichiara:

New Amsterdam non mi ha portato via mio padre. Questo ospedale mi ha dato mio padre. Quello è stato il giorno in cui mi sono resa conto che volevo essere come lui. Quello era il giorno in cui ho saputo che volevo essere un dottore.

Lo show ha detto quindi addio agli spettatori con Luna che chiede al suo staff la stessa domanda che faceva il padre: “Come posso aiutare?”.

