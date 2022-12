Il 17 gennaio verrà trasmesso su NBC l’episodio finale della serie New Amsterdam, di cui TVLine ha condiviso due nuove foto.

Nel primo dei due scatti Max sta abbracciando la figlia Luna e sembra molto sorridente.

La seconda immagine ritrae invece lo staff dell’ospedale, tra cui Elizabeth, Lauren e Casey. I personaggi stanno applaudendo, probabilmente il protagonista.

I fan di New Amsterdam, inoltre, non devono temere di assistere a un epilogo triste per la storia di Max: lo showrunner David Schulner ha infatti già assicurato che il capitolo conclusivo della serie sarà all’insegna della “speranza” per un sistema medico migliore. Il produttore ha ribadito:

Non penso che uccidere Max sarebbe un modo grandioso per uscire di scena. Nel finale ci saranno molte sorprese e svolte… Molte rivelazioni e ribaltamenti. Non capirete dove si concluderà fino a quando sarete all’ultimo momento dell’episodio.

Che ne pensate delle nuove foto dell’episodio finale di New Amsterdam? Cosa vi attendete dall’epilogo del medical drama?

Potete trovare tutti i contenuti relativi alla serie nella nostra scheda.

Fonte: TVLine