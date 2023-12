Gli ottimi dati legati alle visualizzazioni in streaming di New Girl hanno portato all’ipotesi che in futuro venga realizzato un reboot o un revival della serie e ora Lamorne Morris ha parlato della possibilità che il desiderio dei fan si concretizzi.

L’attore, intervistato da ScreenRant, ha spiegato:

Sarei assolutamente interessato: è uno di quegli show che, grazie allo streaming, penso abbia avuto nuova forza e trovato una diversa fan base, e i fan continueranno ad apprezzarlo. Le persone saranno sempre in grado di identificarsi con la dinamica che contraddistingue questo gruppo di amici, ed è semplicemente divertente.

L’interprete di Winston ha poi aggiunto:

Per quanto mi riguarda, voglio continuare a essere al servizio dei fan. Quando i fan vogliono qualcosa per cui sarei disponibile, mi piacerebbe farlo. Se potessimo realizzare un’altra stagione sarebbe davvero fantastico. Jake Johnson non chiede molto come compenso, quindi non sarà particolarmente costoso. Tutti gli altri sono a posto. Lui potrebbe essere quello che crea dei problemi, ma bisogna un po’ ungere qualche ingranaggio. Ma noi siamo giusti nei confronti dei nostri fan e dei nostri datori di lavoro.

Per ora non c’è nessuna notizia riguardante un possibile revival di New Girl e i fan dovranno attendere per scoprire se i protagonisti ritorneranno sugli schermi televisivi.

Elizabeth Meriwether, che ha creato la serie, nel 2021 aveva sostenuto che fosse passato troppo poco tempo per pensare a una possibile continuazione della serie:

Quando sembrerà giusto, quando l’universo dirà che è il momento di farlo, sarò lì a scrivere con il mio computer.

Fonte: ScreenRant