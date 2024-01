In occasione del finale della stagione 5 di Fargo, Lamorne Morris è tornato a parlare anche di New Girl, comedy che lo vedeva tra i protagonisti.

Interrogato da Variety riguardo un possibile revival o spin-off di New Girl, Morris ha risposto:

Se ne è parlato. Non sono sicuro di quanto fossero seri quei discorsi. È una cosa davvero divertente da fare per noi come interpreti, ma la scrittura era così fantastica che non sono sicuro di quanto sia stato facile per Liz Meriwether e la sua squadra crearla. Sento che si sono divertiti nella stanza degli sceneggiatori, ma presumo che sia stato anche un lavoro duro perché sento che ogni episodio era perfetto. Ci vogliono scrittori brillanti e molto duro lavoro per raggiungere questo obiettivo. E così, è facile per me come membro del cast dire: “Oh, sì, mi piacerebbe farne un altro”, perché posso solo giocare ed esibirmi, ma qualcuno deve creare quell’atmosfera. Ascolta, ci sarei totalmente. Diavolo, qualcuno scriva uno spin-off. Se stai leggendo questo articolo, scrivi uno spin-off su Winston! Sono totalmente disposto a farlo.

Per ora non c’è nessuna notizia riguardante un possibile revival di New Girl e i fan dovranno attendere per scoprire se i protagonisti ritorneranno sugli schermi televisivi.

Elizabeth Meriwether, che ha creato la serie, nel 2021 aveva sostenuto che fosse passato troppo poco tempo per pensare a una possibile continuazione della serie:

Quando sembrerà giusto, quando l’universo dirà che è il momento di farlo, sarò lì a scrivere con il mio computer.

