Fin dalla sua conclusione dopo sette stagioni, i fan di New Girl hanno iniziato a chiedersi se potranno in futuro assistere sugli schermi a una reunion della serie, e Max Greenfield, interprete di Schmidt, ha ora ribadito ai microfoni di ComicBook che non è ancora il momento di pensarci. L’attore ha spiegato:

Non è passato abbastanza tempo. Penso che le persone stiano affrettando i tempi per fare queste reunion. E io penso, abbiamo chiuso quello show tipo sei o sette anni fa? Quindi penso che dovremo aspettare.

Greenfield ha quindi aggiunto:

Quando Liz Meriwether, che ha creato lo show, avrà un’idea, uno script, o un modo per farlo, sarò disponibile. Penso spetti a lei, non credo dipenda da Jake e dai suoi impegni da Spider-Man. Credo sia una cosa che dipende di più da Liz.

Jake Johnson, che ha avuto la parte di Nick Miller, aveva già dichiarato che non era interessato alla realizzazione di uno speciale come quello realizzato per Friends, con gli attori che condividono ricordi e proclamano il proprio affetto reciproco, essendo un’idea che gli sembra davvero strana. L’attore aveva ribadito che sarebbe però disposto a cambiare idea non appena Liz avesse un’idea grandiosa per riportare sugli schermi New Girl:

Se venisse da lei, sicuramente ascolterei. Lei è davvero talentuosa e ci ha dato il lavoro più importante della nostra vita.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti per le dichiarazioni di Max Greenfield su una possibile reunion di New Girl?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook