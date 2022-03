ritornerà in tv con, la serie di genere comedy a sfumature thriller che verrà prodotta per Peacock.

L’attore, dopo il successo ottenuto con Parks and Recreation ha continuato la sua carriera sul piccolo e grande schermo e attualmente è uno dei protagonisti di Pam & Tommy, la serie sul furto del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee che è disponibile su Star, all’interno della piattaforma di Disney+.

In The Resort, show scritto da Andy Siara, Offerman avrà il ruolo Murray Thompson, il padre di Violet (Nina Bloomgarden).

Il progetto, prodotto da Sam Esmail e UCP, racconta quello che accade quando un viaggio organizzato per festeggiare un anniversario di matrimonio finisce per mettere in crisi la coppia di sposi, interpretati da William Jackson Harper e Cristin Milioti, a causa di un bizzarro mistero irrisolto iniziato 15 anni prima.

Nel cast ci saranno anche Skyler Gisondo, Luis Gerardo Méndez, Gabriela Cartol, Debby Ryan, Ben Sinclair, Parvesh Cheena, Dylan Baker, Michael Hitchcock e Becky Ann Baker.

Che ne pensate dell’arrivo di Nick Offerman nel cast di The Resort? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline