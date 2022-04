avrà anche riscontrato alcune falle nel piano nell’ultimo periodo, ma una cosa è certa: senza, le notizie sarebbero ancora più preoccupanti. Secondo Nielsen, nei soli Stati Uniti, la serie dei record è stata vista per un totale di 2,5 miliardi di minuti durante la settimana di debutto della seconda stagione.

L’adattamento della serie di romanzi scritti da Chris Van Dusen ha facilmente conquistato la vetta della top 10 dei titoli più visti in streaming nella settimana dal 21 al 27 marzo. La cosa più sorprendente è che la seconda stagione della serie è uscita ufficialmente il 25 marzo, quindi per buona parte della settimana presa in considerazione era disponibile solo la prima stagione. Infatti, Nielsen non suddivide i suoi dati di streaming per stagione, quindi i 2,5 miliardi di minuti includono tutti i 16 episodi di Bridgerton.

The Adam Project, il film di Netflix con un cast d’eccezione capitanato da Ryan Reynolds si è posizionato al secondo posto con 1,19 miliardi di minuti visti. Un ottimo risultato considerando che il film è uscito il 9 marzo. Al terzo posto troviamo Is it Cake?: Dolci impossibili (1,18 miliardi di minuti), seguito da Red su Disney+ (977 milioni di minuti) al quarto posto e The Last Kingdom di Netflix al quinto (976 milioni di minuti).

Leggi anche: Bridgerton batte Bridgerton, numeri da record per la seconda stagione su Netflix

A completare la Top 10 dei programmi in streaming troviamo NCIS su Netflix (752 milioni di minuti), Encanto su Disney+ (719 milioni di minuti), Cocomelon su Netflix (645 milioni di minuti), Criminal Minds su Netflix (635 milioni di minuti) e Inventing Anna su Netflix (558 milioni di minuti).

Se si prende in considerazione solo la lista delle serie tv originali (quindi senza i film e le acquisizioni), nella settimana dal 21 al 17 marzo troviamo ovviamente ancora Bridgerton in cima, seguita da Is it Cake?: Dolci impossibili, The Last Kingdom, Inventing Anna, Bad Vegan: Fama, Frode e Fuggitivi , Frammenti di lei, Ozark, La fantastica Signora Maisel, Human Resources e Love is Blind. Maisel di Amazon Prime Video è l’unico titolo presente in classifica non appartenente a Netflix.

Guardando ai film in streaming, The Adam Project continua a dominare il gruppo mentre per i titoli in streaming acquisiti ancora una volta troviamo NCIS.

Potete consultare le classifiche di streaming fornite da Nielsen per la settimana dal 21 al 27 marzo qui sotto:

Fonte: Variety