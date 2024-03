Griselda continua il suo regno incontrastato nelle classifiche Nielsen americane. La serie Netflix con Sofia Vergara ha infatti totalizzato 1,7 miliardi di minuti dal 29 gennaio al 4 febbraio, registrando una crescita rispetto al suo debutto. Ancora una volta, il margine tra il primo e il secondo posto è piuttosto sostanziale, e a rendere questo risultato ancora più impressionante è il fatto che la serie sia composta solo da sei episodi.

Al secondo posto troviamo Young Sheldon, con 1,3 miliardi di minuti visti, mentre l’incredibile Bluey ha raggiunto un miliardo. Anche Prime Video sta tirando fuori gli artigli, questa volta grazie a un nuovo successo originale: Mr & Mrs Smith. La serie, che ha debuttato il 2 febbraio, ha raccolto 964 milioni di minuti visti attraverso gli otto episodi disponibili. Si tratta di un risultato sopra le aspettative e di un ottimo traguardo per Prime Video, che ha sempre faticato a stare al passo con i grandi numeri di Netflix e di altri streamer concorrenti. Recentemente, ricorderete un altro successo del servizio streaming, ossia Reacher, che con la sua seconda stagione ha dominato le classifiche al momento della sua uscita e nel corso degli episodi.

Sarà quindi molto interessante vedere come Mr & Mrs Smith continuerà a performare e se gli spettatori aumenteranno o meno nel corso delle prossime settimane. Dipenderà ancora una volta tutto dal passaparola, specialmente perché rispetto ad altre serie Prime Video, questa volta gli episodi sono arrivati insieme.

Anche True Detective è riuscita ad entrare in classifica, più precisamente al decimo posto, con 648 milioni di minuti visti.

Questa è la prima settimana in cui Nielsen ha aggregato tutte e quattro le stagioni, dopo aver precedentemente separato la quarta stagione dalle altre, fattore che ha ostacolato fortemente la comparsa della serie nelle classifiche di streaming, nonostante una performance piuttosto forte. Se fossero state aggregate per tutto il tempo, True Detective sarebbe arrivata al n. 5 durante l’intervallo precedente con 864 milioni di minuti visti. La settimana precedente sarebbe stata al n. 9, ma con un numero maggiore di spettatori (878 milioni di minuti).

Anche Suits sta vivendo un’altra rinascita nelle classifiche di streaming, probabilmente a causa dell’interesse intorno alla nuova serie spinoff della NBC. Durante questa settimana, la serie ha raccolto altri 732 milioni di minuti di visione.

Anche se non è entrato nella classifica generale, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo ha comunque ottenuto un’altra settimana sopra i 500 milioni di minuti visti, nello specifico 575 milioni in questo intervallo, posizionandosi al n. 3 tra gli originali in streaming. Nielsen sottolinea che si tratta di una performance abbastanza costante tra gli originali in streaming a episodi ed è un successo tra il pubblico di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Fonte: Deadline

Le serie imperdibili

I film e le serie imperdibili