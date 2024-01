Melissa Rauch reciterà nuovamente accanto a Kareem Abdul-Jabbar in occasione di alcune puntate di The Night Court, a distanza di cinque anni dopo la fine di The Big Bang Theory.

Nel revival dello show, realizzato per NBC, l’attrice interpreta Abby Stone, la figlia del protagonista della serie Giudice di Notte.

L’icona dell’NBA apparirà nell’episodio della seconda stagione intitolato The Roz Affair.

Melissa, parlando dell’esperienza di avere Abdul-Jabbar come guest star, ha dichiarato a CinemaBlend:

C’è qualcuno che arriverà e con cui ho lavorato nella serie The Big Bang Theory, e siamo finiti per riallacciare i rapporti quando stavo facendo degli incontri con la stampa per Giudice di Notte. Abbiamo parlato del fatto che fosse un fan dello show quando era andato in onda e ha detto che voleva apparire nello show. Ho risposto: ‘Per favore, per favore vieni sul set e facci una visita…’. Questo è quello che è accaduto. Ero davvero entusiasta nell’incontrarlo quando è stato una guest star in The Big Bang Theory e poi ci siamo incontrati di nuovo un anno fa. Era stato uno di quei momenti in cui pensi: ‘Spero possa accadere prima o poi’. E il fatto che abbiamo avuto la fortuna di contare sulla sua presenza.

Rauch ha aggiunto:

Si tratta di Kareem Abdul-Jabbar, ed è davvero fantastico: è così divertente nell’episodio, è così grandioso e uno dei miei momenti preferiti è stato… Durante il nostro rapido tavolo di lettura abbiamo posizionato tutti i divani, dove sono seduta ora, ed è venuto e si è seduto accanto a me. Le mie gambe non riescono nemmeno a raggiungere al pavimento e in un certo senso ondeggiano, e poi Kareem si siede accanto a me e guarda in basso. Ha detto: ‘Quello è interessante’.

Che ne pensate? Siete felici per la possibilità di rivedere Melissa Rauch e Kareem Abdul-Jabbar in scena insieme grazie alla serie Night Court?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: CinemaBlend