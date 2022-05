ha ottenuto il rinnovo per lada parte di Hulu.La serie sarà quindi ora in corsa per le nomination agli Emmy nelle categorie dedicate ai progetti drammatici, non più tra le miniserie.

Per ora la produzione non ha svelato i nomi degli attori che faranno parte del cast o qualche anticipazione sulla trama delle prossime puntate.

Nella serie tratta dal romanzo di Liane Moriarty avevano recitato Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone, e Manny Jacinto. Nessuno di loro, secondo Variety, è attualmente coinvolto nella seconda stagione scritta e prodotta da David E. Kelley.

La storia era ambientata in un resort che prometteva di guarire e trasformare nove sconosciuti alle prese con stress e vari problemi personali. Masha (Kidman), la direttrice della struttura, aveva però delle tecniche e un approccio ai pazienti piuttosto unici.

Jonathan Levine aveva diretto tutte le otto puntate prodotte.

Fonte: Variety