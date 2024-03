Noah Wyle sarà il protagonista del nuovo medical drama intitolato The Pitt, destinato a Max e scritto da due autori di E.R. – Medici in prima linea.

La prima stagione sarà composta da 15 episodi e l’attore sarà coinvolto anche come produttore della serie che esaminerà, secondo quanto dichiarato dai produttori, in modo realistico le sfide che affrontano le persone che lavorano in campo medico nell’America contemporanea, attraverso la prospettiva degli eroi che lavorano in prima linea in un moderno ospedale di Pittsburgh.

R. Scott Gemmill sarà showrunner della serie e ne ha scritto il primo episodio, mentre John Wells sarà uno dei produttori. Wyle ha lavorato con entrambi in occasione di E.R. – Medici in prima linea.

Wyle, Wells e Gemmill hanno dichiarato:

Siamo grati nei confronti di Warner Bros Television e Max per averci dato questa opportunità di ritornare nel mondo della medicina urbana. La miriade di sfide che affrontano i dottori, gli infermieri, i tecnici, i pazienti e le loro famiglie che lavorano in vari settori della medicina moderna è diventata ancora più evidente nel decennio e mezzo trascorso da quando abbiamo fatto visita per l’ultima volta alle loro storie. Siamo elettrizzati nel poter tornare in questo mondo con il sostegno dei nostri partner e non vediamo l’ora di spingerci oltre i confini del realismo drammatico e dell’accuratezza medica nel seguire la vita di questi eroici uomini e donne.

Noah Wyle è stato protagonista di E.R., andata in onda per 15 stagioni su NBC, conquistando cinque nomination agli Emmy come Miglior Attore Non Protagonista in una serie drammatica e tre candidature ai Golden Globes.

Recentemente l’attore è stato protagonista sul piccolo schermo con le serie The Librarian, e Leverage: Redemption.

