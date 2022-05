, il romanzo scritto da, potrebbe diventare unaFX sta infatti sviluppando un adattamento della storia sci-fi che era già arrivata sul grande schermo nel 2010.

La serie sarà prodotta da Andrew Macdonald e Allon Reich, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Melissa Iqbal (Humans, The Nevers).

Non lasciarmi è ambientata in un mondo alternativo e racconta la storia d’amore tra Kathry, Ruth e Tommy, tre giovani che si conoscono fin dai tempi della scuola. I tre scoprono poi di essere dei cloni e che sono destinati a morire per poter usare i loro organi, destino che può essere ritardato solo se possono dimostrare di essere innamorati.

Il film, scritto da Alex Garland e diretto da Mark Romanek, aveva come star Andrew Garfield, Carey Mulligan e Keira Knightley.

Il progetto, destinato a FX, sarà prodotto da DNA Films & TV di Macdonald e Reich, in collaborazione con FX e Searchlight Television.

