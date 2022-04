Sono state annunciate tutte le novità in arrivo su Disney Plus nel mese di maggio 2022.

Tra i titoli in evidenza, oltre al finale di Moon Knight, l’uscita di Obi-Wan Kenobi, prevista per il 27 maggio con una doppia premiere. Arriva anche il film originale Sneakerentola e Cip e ciop agenti speciali, oltre alla serie tv The Quest – l’impresa dei paladini. Inoltre entrano in archivio film come Daredevil ed Elektra e serie tv come Agents of SHIELD.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a maggio 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

6 MAGGIO

DAREDEVIL (film)

11 MAGGIO

HOW I MET YOUR FATHER (serie tv, tutti gli episodi)

THE QUEST – L’IMPRESA DEI PALADINI (serie tv, tutti gli episodi)

13 MAGGIO

SNEAKERENTOLA (film)

BRIDE WARS – LA MIA MIGLIORE NEMICA (film)

INNOCENTI BUGIE (film)

18 MAGGIO

LIFE & BETH (serie tv, tutti gli episodi)

MARVEL’S AGENTS OF SHIELD S.1-7 (serie tv, tutti gli episodi)

20 MAGGIO

CIP E CIOP AGENTI SPECIALI (film)

THE VALET (film)

27 MAGGIO

OBI-WAN KENOBI (serie tv, doppia premiere e poi un episodio a settimana)

ELEKTRA (film)

