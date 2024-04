Sono numerose le novità in arrivo su Netflix ad aprile 2024. Da Ripley a Scoop, passando per Picchiarello al campo estivo, a Rebel Moon – Parte 2.

THE MAGIC PRANK SHOW with Justin Willman (reality) – 1 aprile

Il famoso mago e comico Justin Willman usa le sue straordinarie capacità per realizzare scherzi ambiziosi, esilaranti e inediti. Con il suo team di bizzarri professionisti, Justin mette in scena situazioni assurde per aiutare persone comuni a spiazzare il prossimo e a regolare conti in sospeso.

Prodotta da Justin Willman, Stuart Macleod, Jake Laufer, Daniel Kinno, Stuart Miller, Dave Kneebone. Tra i produttori esecutivi figurano Maryna Harrison e Janel Kranking. Regia di Adam Franklin.

Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili (docuserie) – 3 aprile

Questa docuserie investigativa esplora una serie di fenomeni sconcertanti, da incontri inquietanti a sparizioni bizzarre fino a presenze misteriose e agghiaccianti casi irrisolti.

Ripley (serie) – 4 aprile

Tom Ripley, un truffatore che cerca di sopravvivere nella New York dei primi anni ’60, è assunto da un uomo benestante per recarsi in Italia e cercare di convincere il figlio girovago a tornare a casa. Accettando l’incarico Tom entra in una complessa realtà fatta di inganni, truffe e omicidi. La miniserie drammatica è tratta dai bestseller di Patricia Highsmith di cui Tom Ripley è il protagonista.

Scoop (film) – 5 aprile

Ispirato a eventi reali, SCOOP è la testimonianza diretta del giornalismo tenace che ha reso possibile un’intervista sconvolgente: la famigerata chiacchierata con il Principe Andrew su BBC Newsnight. Dalla tensione delle complesse trattative della produttrice Sam McAlister con Buckingham Palace, fino alle sconvolgenti prove della scientifica con cui Emily Maitlis sfida il principe, SCOOP ci porta nel vivo della storia con le donne che non si sono fermate di fronte a nulla. Per ottenere un’intervista così importante, bisogna osare.

The Antisocial Network: la macchina della disinformazione (documentario) – 5 aprile

Dall’ascesa di QAnon alle sommosse del 6 gennaio, The Antisocial Network mostra come un gruppo di adolescenti annoiati abbia costruito una comunità online per combattere la solitudine, finendo anche per distruggere il senso della realtà comune.

Kiseiju – La zona grigia (serie tv) – 5 aprile

Serie dalla corea del sud

Neal Brennan: Crazy Good (stand-up) – 9 aprile

In questo terzo speciale comico originale Netflix, Neal Brennan è davvero in forma e ti dirà lui stesso il perché. Come solo lui sa fare, Neal offre nuove prospettive su argomenti spassosi che vanno dalla mentalità dei miliardari alla criptovaluta, alle sue vedute in continua evoluzione sulla salute mentale e sui rapporti umani.

Anthracite (serie tv) – 10 aprile

Nel 1994 il suicidio di massa di una setta in un villaggio delle Alpi domina le testate dei giornali… Trent’anni più tardi, l’omicidio di una donna uccisa nei rituali di questa strana comunità sconvolge il delicato equilibrio ristabilito dagli abitanti locali.

Jaro Gatsi è il perfetto capro espiatorio: un giovane criminale arrivato nelle montagne per rimettere in sesto la propria vita e presto accusato dell’omicidio.

Determinato a provare la propria innocenza, il ragazzo riceve l’aiuto inaspettato di Ida, un’eccentrica geek iperconnessa che sta cercando il padre scomparso…

Presto si rendono conto che il loro coinvolgimento nel caso non è fortuito e che le risposte che stanno cercando sono radicate nei segreti del loro passato…

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan (documentario) – 10 aprile

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata. I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro… perché è successo proprio a loro? Questo lungometraggio documentario della regista Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

Ambizione – stagione 3 (serie tv) – 11 aprile

Un viso familiare finisce davanti alle telecamere, mentre vecchie alleanze si sgretolano, nuove relazioni sbocciano e la redazione subisce profondi cambiamenti.

Heartbreak High – stagione 2 (serie tv) – 11 aprile

I nostri eroi tornano per un secondo trimestre nel peggiore liceo del distretto. Ma con l’arrivo di bombe sexy, un nuovo insegnante di educazione fisica e un misterioso aggressore svanisce la speranza di passare un periodo di calma, mentre la campagna per diventare rappresentante della Hartley High è piagata dal gioco sporco. Si apre così il secondo trimestre… e la situazione è più caotica che mai.

La ragazza delle renne (film) – 12 aprile

In Stolen la premiata scrittrice Ann-Helén Laestadius racconta le difficoltà di una giovane donna impegnata a difendere le proprie radici indigene in un mondo in cui la xenofobia è in aumento, i cambiamenti climatici minacciano l’allevamento delle renne e i giovani scelgono il suicidio in risposta alla disperazione collettiva. Ma il romanzo mette a nudo anche le tensioni che insorgono quando le idee moderne si scontrano con una cultura tradizionale fatta di strutture patriarcali consolidate.

Vicini davvero (film) – 12 aprile

“Vicini davvero” è un nuovo remake spagnolo con Aitana della commedia romantica francese del 2015 “Appuntamento al buio” (titolo originale: Un peu, beaucoup, aveuglément). Lei è una giovane pianista che si prepara per un’audizione e lui (Fernando Guallar) è un inventore di giochi che ha bisogno di silenzio assoluto per concentrarsi. Riusciranno a vivere in armonia con un’unica parete sottile che li separa? E nascerà l’amore attraverso quel muro?

Good Times (serie tv) – 12 aprile

Serie tv animata ispirata al classico degli anni settanta.

Picchiarello al campo estivo (film) – 12 aprile

Dopo essere stato cacciato dalla foresta, Picchiarello pensa di aver trovato una casa per sempre al campo Woo Hoo, finché un ispettore non minaccia di chiudere il campo.

The Circle: USA 5 (reality) – 17 aprile

Nuova città. Nuovi colpi di scena. Stesso gioco. Profili fake, relazioni e caos ti attendono mentre nuovi influencer entrano in chat per aggiudicarsi un ricco montepremi.

The Grimm Variations (serie tv) – 17 aprile

Netflix presenta un’audace rivisitazione delle fiabe dei fratelli Grimm, con personaggi ideati da CLAMP e animazioni di WIT Studio!

C’era una volta una serie di favole da ogni angolo del pianeta che i fratelli Jacob e Wilhelm hanno raccolto in un libro. Ma non è tutto. Avevano infatti anche una sorella molto più giovane, l’innocente e curiosa Charlotte, a cui volevano un mondo di bene. Un giorno, mentre le raccontavano una fiaba come di consueto, Charlotte chiese loro con un’espressione malinconica in volto: “Credete davvero che vivranno per sempre felici e contenti?”

Le pagine di “Le fiabe del focolare” di Jacob e Wilhelm Grimm sono ora presentate dalla prospettiva unica di Charlotte, che vede le storie in modo piuttosto diverso dai fratelli.

Disposti a tutto (reality) – 17 aprile – 24 aprile – 1 maggio

Da un campo improvvisato, tredici concorrenti lottano per un posto in una villa di lusso e 150.000 euro in questo avvincente gioco di strategia e sopravvivenza presentato da Claude Dartois.

Un mondo di vita (docuserie) – 17 aprile

Dal team premiato agli Emmy® per I parchi nazionali più belli del mondo arriva uno sguardo rivelatorio sui legami segreti che uniscono gli esseri tra di loro e formano le basi del fenomeno più magico dell’universo: la vita. Narrato nella versione originale dalla vincitrice di Oscar® Cate Blanchett, questo documentario percorre il globo per mostrare le creature straordinarie e gli ecosistemi grandi e piccoli che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo vivente.

The Upshaws – parte 5 (serie tv) – 18 aprile

Dopo una vita di errori, l’affascinante e ben disposto capo di una famiglia nera della classe operaia Bennie Upshaw (Mike Epps) cerca di rimboccarsi le maniche e prendersi cura dei suoi cari: la moglie Regina (Kim Fields), le due figlie (Khali Spraggins, Journey Christine), il primogenito (Jermelle Simon), il figlio adolescente (Diamond Lyons) avuto da un’altra donna… e la cinica cognata (Wanda Sykes), senza tuttavia sapere davvero cosa fare. Ma gli Upshaw sono determinati a unire le forze per migliorare la situazione. In questa parte, gli Upshaw continuano ad affrontare gli alti e bassi della vita tra nuovi lavori, sogni ancora più ambiziosi, problemi di salute e sorprese sconvolgenti, sostenuti dall’amore che tiene unita una famiglia.

Rebel Moon – Parte 2: la sfregiatrice (film) – 19 aprile

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice riprende l’epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti, pronti a sacrificare tutto combattendo al fianco dei coraggiosi abitanti di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dove ha trovato rifugio chi ha perso la propria casa nella guerra contro il Mondo Madre. Alla vigilia della battaglia i guerrieri devono affrontare il proprio passato rivelando uno a uno il motivo per cui combattono. Quando la scure del Regno si abbatte sulla nascente ribellione, si formano legami indissolubili, emergono eroi e nascono nuove leggende.

Dead Boy Detectives (serie tv) – 25 aprile

Un fastidioso fantasma ti tormenta? Un demone ti ha rubato i ricordi più belli? Non ti resta che chiamare i Detective defunti!

Loro sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero “il cervello” e “i muscoli” dell’agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell’aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi… che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all’inferno e alla morte stessa. Con l’aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali.

Come parte dell’universo di The Sandman per Netflix e tratta dalla popolare serie di fumetti di Neil Gaiman, DEAD BOY DETECTIVES è stata sviluppata per la televisione da Steve Yockey (che ha rivestito il ruolo di coshowrunner insieme a Beth Schwartz) ed è stata prodotta da Greg Berlanti. Anche Jeremy Carver e Sarah Schechter si occupano della produzione esecutiva. Il cast della serie include inoltre Jenn Lyon, Briana Cuoco, Lukas Gage, David Iacono e Ruth Connell.

City Hunter (serie tv) – 25 aprile

“City Hunter”, il leggendario manga che ha entusiasmato il Giappone e venduto oltre 50 milioni di copie, diventa un tanto atteso adattamento live action giapponese. La storia narra le avventure di Ryo Saeba, interpretato da Ryohei Suzuki, un noto “sweeper” che opera nella cruda criminalità della moderna Shinjuku a Tokyo. Equilibrando un atteggiamento tranquillo con una personalità divertente, Ryo affronta enormi sfide nel mondo della malavita. Misato Morita veste i panni dell’eroina Kaori Makimura in questa avventura carica d’azione.

Asunta (serie tv) – 26 aprile

Il 21 settembre 2013 Rosario Porto e Alfonso Basterra denunciano la scomparsa della figlia Asunta, che è trovata morta poche ore dopo vicino a una strada nella periferia di Santiago de Compostela. Gli indizi trovati dalla polizia sembrano subito puntare proprio nella direzione di Rosario e Alfonso. La notizia sconvolge la città e la nazione. Cosa può portare due genitori a uccidere la propria figlia? E cosa si nasconde dietro alla facciata di famiglia perfetta?

Addio alla Terra (serie tv) – 26 aprile

Il mondo è nel caos più totale con solo 200 giorni rimasti prima che un asteroide collida con la Terra, ma alcuni rimangono determinati a sfruttare al massimo ogni giorno rimanente e la loro umanità fino alla fine in questa serie Netflix.

Fiasco (serie tv) – 30 aprile

Raphael è un giovane e ambizioso regista che lavora al suo primo lungometraggio, ma la messa in scena sul set del dietro le quinte sconvolgerà i suoi piani scatenando il caos.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Netflix nella nostra scheda

I film e le serie imperdibili