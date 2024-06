Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a giugno 2024.

Novità Prime Video: film, serie tv e show originali e in esclusiva

Freelance

Nuovo film dal 2 giugno

Dopo essere rimasto bloccato nella banale routine della vita civile, un veterano dell’esercito in pensione coglie al volo l’occasione di scortare una giornalista in Sud America per intervistare uno spietato dittatore. Al suo arrivo, scoppia un colpo di stato che costringe l’improbabile squadra composta dal Ranger, dalla giornalista e dal dittatore a lavorare insieme, fermare il colpo di stato e tentare di uscire vivi dal Paese.

Prisma S2

Serie italiana dal 6 giugno – 8 episodi binge

Dopo un intenso finale di stagione, tornano le coinvolgenti storie dei gemelli Andrea e Marco (Mattia Carrano), che insieme a Daniele, Nina, Carola e tutti gli altri, troveremo proprio al punto in cui li avevamo lasciati. Nel secondo capitolo dell’acclamata serie young adult di Ludovico Bessegato, i ragazzi di Latina affronteranno amori e desideri, segreti e incomprensioni, e tutte le sfumature di quello spettro di colori infinto che l’adolescenza porta con sé verso la scoperta della propria identità. Nessuno di loro può più nascondere il suo amore inaccettabile, il suo talento, il suo desiderio, il suo istinto autodistruttivo, i suoi errori e il suo segreto inconfessabile. La seconda stagione di Prisma è prodotta da Maddalena e Rosario Rinaldo per Cross Productions in collaborazione con Prime Video.

Maschile Plurale

Nuovo film dal 20 giugno

Tre anni dopo la morte di Denis, l’amico che li ha uniti, Antonio e Luca incrociano di nuovo le loro esistenze. Antonio è diventato un pasticciere di successo e workaholic. Luca invece ha conosciuto Tancredi, operatore di una casa-famiglia per giovani LGBTQ+, che lo ha aiutato a superare una fase complessa della sua vita. Quando i due si ritrovano, Antonio – la cui vita sentimentale stenta a decollare – capisce di provare qualcosa di importante per Luca, e gli propone di rilevare insieme il forno di famiglia che l’amico è stato costretto a vendere. Un’avventura che ha come scopo finale la (ri)conquista di Luca. Nonostante Cristina, l’amica storica, sia scettica, Antonio tenta di sabotare la relazione di Luca, convinto che il passato sia tornato per aiutarli. Sarà davvero così? O è solo un’illusione?

The Boys S4

Nuova stagione dal 13 giugno – 8 episodi, i primi 3 disponibili dal 13 giugno e i successivi in uscita uno a settimana, fino al finale di stagione di giovedì 18 luglio

Il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Federer: Gli ultimi dodici giorni

Nuovo documentario dal 20 giugno

Diretto dal regista premio Oscar Asif Kapadia e dal co-regista Joe Sabia, Federer: Gli ultimi dodici giorni segue in maniera intima gli ultimi 12 giorni dell’illustre carriera di Roger Federer.

Nato come home video non destinato alla visione pubblica, il film mostra Federer nella sua versione più vulnerabile e sincera, mentre dice addio a uno sport e ai fan che hanno plasmato la sua vita negli ultimi due decenni. Arricchito dalle interviste dei leggendari rivali, nonché intimi amici Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray, Federer: Gli ultimi dodici giorni

Io sono: Celine Dion

Nuovo documentario dal 25 giugno

Diretto dalla regista nominata all’Oscar Irene Taylor, Io sono: Celine Dion offre uno sguardo crudo e onesto nel dietro le quinte della lotta che l’iconica superstar ha intrapreso contro una malattia che le ha cambiato la vita. Come una lettera d’amore ai suoi fan, questo documentario mette in luce la musica che ha guidato la sua vita, mostrando anche la resilienza dello spirito umano. Io sono: Celine Dion è presentato da Amazon MGM Studios ed è una produzione Vermilion Films in collaborazione con Sony Music Vision e Sony Music Entertainment Canada.

My Lady Jane

Nuova serie dal 27 giugno – 8 episodi binge

Preparatevi alla tragica storia di Lady Jane Grey, giovane nobildonna della famiglia Tudor che fu regina d’Inghilterra per nove giorni, per essere poi decapitata nel 1553… Al diavolo! Abbiamo riscritto la storia nel modo in cui sarebbe dovuta accadere: la damigella in pericolo si salva da sola. Questo è un racconto epico di amore vero e avventura ambientato in un universo alternativo in cui si mescolano azione, storia, fantasy, commedia, romanticismo e una storia d’amore bollente. Tenetevi forte.

Nuovi film in arrivo

Prime e seconde visioni

Caracas | 17 giugno

Emma e il giaguaro nero | 18 giugno

50 km all’ora | 25 giugno

Altri film

Shrek | 1 giugno

Shrek 2 | 1 giugno

Shrek Terzo | 1 giugno

17 anni (e come uscirne vivi) | 1 giugno

Dunkirk | 1 giugno

Tenet | 1 giugno

Interstellar | 1 giugno

The Prestige | 1 giugno

Inception | 1 giugno

L’arte di vincere | 11 giugno

Malcolm X | 15 giugno

Nuove serie in arrivo

Naruto: Shippuden S8 e S9 | 1 giugno

Gotham S1 – S5 | 1 giugno

Dragon Ball Z S7 | 9 giugno

Film in scadenza

Jurassic World Il dominio | 3 giugno

Con chi viaggi | 5 giugno

Creed III | 8 giugno

The Fabelmans | 10 giugno

Antebellum | 13 giugno

Morbius | 25 giugno

Wash Me in the River | 27 giugno

Il Grinch | 30 giugno

Serie e show in scadenza

Nip/Tuck S1 – S6 | 30 giugno

Heidi | 30 giugno

