Prime Video ha svelato le novità con le nuove uscite più importanti tra film e serie tv in arrivo sulla piattaforma streaming a luglio 2024.

Novità Prime Video: film, serie tv e show originali e in esclusiva

Space Cadet

Nuovo film Original dal 4 luglio

Tiffany “Rex” Simpson (Emma Roberts) ha sempre sognato di andare nello spazio, ma la sua vita non sta prendendo la piega desiderata. Determinata a cambiare le cose, punta in alto e, grazie ad un piccolo abbellimento ad opera della sua migliore amica Nadine (Poppy Liu), la sua domanda “truccata” le vale l’ingresso nel programma ultra-competitivo di addestramento per astronauti della NASA. Messa alle strette, Rex deve affidarsi alla propria prontezza di spirito, forza d’animo e determinazione per rientrare tra i primi della classe. I direttori del programma della NASA, Pam (Gabrielle Union) e Logan (Tom Hopper), l’hanno sicuramente notata, ma riuscirà questa ragazza della Florida a superare l’addestramento e a raggiungere il cosmo prima di far saltare la sua copertura? Scritto e diretto da Liz W. Garcia (Purple Hearts, The Sinner), Space Cadet è una commedia sul potere di essere se stessi, per seguire i propri sogni e puntare alle stelle.

Sausage Party: Cibopolis

Nuova serie Original dall’11 luglio – 8 episodi binge

Basata sul film d’animazione del 2016 Sausage Party, la serie Sausage Party: Cibopolis segue Frank, Brenda, Barry e Sammy alle prese con la fondazione di una società del cibo su misura per loro.

Arcadian

Nuovo film Exclusive dal 12 luglio

In un futuro prossimo, la vita sulla Terra è stata decimata. Paul (Nicolas Cage) e i suoi due figli adolescenti, Thomas (Jaeden Martell) e Joseph (Maxwell Jenkins), vivono una vita a metà: tranquilla di giorno e terrificante di notte. Quando il sole tramonta, infatti, feroci creature della notte si risvegliano e divorano qualsiasi forma di vita che incontrano sul proprio cammino. Un giorno, quando Thomas non torna a casa prima del tramonto, Paul sceglie di lasciare la sicurezza della loro fattoria fortificata per trovarlo prima dell’arrivo delle creature. Proprio quando riesce a rintracciare il ragazzo, si scatena una battaglia da incubo e Paul rimane gravemente ferito. Ora i gemelli devono escogitare un piano disperato per sopravvivere alla notte imminente e sfruttare tutto ciò che il padre ha insegnato loro per tenerlo in vita.

My Spy La Città Eterna

Nuovo film Original dal 18 luglio

A grande richiesta, il dinamico duo di My Spy, il veterano agente della CIA JJ (Dave Bautista) e la figliastra quattordicenne nonché protetta Sophie (Chloe Coleman), si riunisce per salvare il mondo quando una gita del coro della scuola in Italia viene improvvisamente disturbata da un diabolico complotto nucleare che ha come obiettivo il Vaticano.

Those About to Die

Nuova serie Exclusive dal 19 luglio

Panem et Circenses, Roma 79 a.C.: il centro dell’Impero Romano è la città più ricca del mondo, e un grande flusso di schiavi giunge dal crescente impero come manodopera. La popolazione romana, annoiata, irrequieta e sempre più violenta, è tenuta sotto controllo da due elementi: cibo gratuito e intrattenimento spettacolare con gare di bighe e lotte di gladiatori.

Betty La Fea, la storia continua

Nuova serie Original dal 19 luglio

Cosa viene dopo il “e vissero felici e contenti”? Trascorsi due anni dalla sua uscita da Ecomoda, Betty è ancora sposata con Armando ma sull’orlo del divorzio, cercando disperatamente di connettersi con la loro figlia adolescente e chiedendosi se sia felice con il percorso scelto. Roberto, il padre di Armando e fondatore di Ecomoda, è passato a miglior vita e il suo ultimo desiderio è che Betty torni in azienda. Betty dovrà ricostruire il rapporto con sua figlia, assumere il controllo di Ecomoda come presidente e decidere se riconciliarsi con Armando, che è determinato a riconquistare il suo affetto. Betty si riunirà con le maliziose pettegole del Cuartel de las Feas, l’arrogante e vanitoso Hugo Lombardi e la seduttiva cacciatrice di dote Patricia “La Peliteñida”, ognuno dei quali ha attraversato i propri cambiamenti e lotte in questi 20 anni.

Il Ministero della Guerra Sporca

Nuovo film Original dal 25 luglio

Basato su documenti recentemente declassificati del Dipartimento della Guerra britannico e ispirato a fatti realmente accaduti, Il Ministero della Guerra Sporca è un action comedy incentrato sulla prima organizzazione di forze speciali della storia, formata durante la Seconda Guerra Mondiale dal Primo Ministro britannico Winston Churchill e da un piccolo gruppo di ufficiali, tra cui lo scrittore Ian Fleming.

Sul più Bello – La serie

Nuova serie Original dal 29 luglio

Proseguono le avventure di Marta e dei suoi amici. Salvatasi dal rigetto dell’operazione ai polmoni, Marta decide che vuole prendere in mano la propria vita. Accanto a lei però, non c’è più Gabriele, che non l’ha mai lasciata nei momenti più difficili della malattia ma che alla fine si è rivelato essere solo un buon amico e non l’uomo della sua vita. Anche per Jacopo e Federica è ora di crescere e prendersi delle responsabilità. Dopo la delusione con Dario, il dottore che aveva in cura Marta, Jacopo deciderà di aprirgli di nuovo il suo cuore, mentre Federica, che sente maturare dentro di sé il desiderio di fare la differenza per qualcuno, trova il grande amore e comincia a fare progetti per il futuro, ma il destino non sempre è concorde con i nostri piani…

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente | 5 luglio

Caracas | 11 luglio

A luci spente | 12 luglio

Altri film

Hunger Games | 1 luglio

NUOVE SERIE IN ARRIVO

Naruto: Shippuden S9 | 1 luglio

FILM IN SCADENZA

The Son | 10 luglio

Grazie ragazzi | 11 luglio

SERIE E SHOW IN SCADENZA

Shin Getter Robo Re: MODEL | 24 luglio

