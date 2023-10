Iniziano le riprese della seconda stagione di Nudes, la serie italiana che racconta e affronta il tema del revenge porn e del sextortion in onda su RaiPlay.

Prodotta da Riccardo Russo e diretta da Laura Luchetti e Marco Danieli per BIM Produzione, in collaborazione con Rai Fiction, Nudes vede tra i protagonisti Fortunato Cerlino, Lorenzo Sarcinelli, Lucia Mascino, Sveva Alviti, Michele Rosiello e Leo Gassmann.

La produzione si svolge in Campania tra la provincia di Napoli e Caserta.

La prima stagione di Nudes è tratta dalla Serie TV Norvegese Nudes prodotta da NRK, creata e scritta da Liv Joelle Barbosa Blad, Erika Calmeyer e Nina M. Barbosa Blad. In questo momento sono previsti altri adattamenti in Francia e in Spagna mentre l’Italia sarà il primo territorio a vedere nascere una seconda stagione su un’idea completamente originale di Bim Produzione insieme agli autori Valerio D’Annunzio, Emanuela Canonico, Vanessa Picciarelli e Giulio Fabroni.

Questa seconda stagione di Nudes analizza ancora più a fondo la questione del revenge porn e del sextortion e lo fa raccontando tre nuove storie vissute da adulti e adolescenti inconsapevoli di come sesso e intimità nascondano oggi bombe a orologeria virtuali destinate a stravolgere la nostra vita reale. Rispetto alla prima stagione si parlerà dunque anche di vite adulte, anch’esse minacciate dalle insidie di un uso troppo disinvolto della rete, mantenendo tuttavia uno sguardo privilegiato sull’universo adolescenziale.

La serie tv in 9 episodi da 25 minuti, andrà in onda prossimamente su RaiPlay.