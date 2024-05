Nurse Jackie potrebbe avere una serie sequel, progetto con Edie Falco attualmente in fase di sviluppo per Amazon Prime Video.

Lo show, inizialmente, era stato ideato per Showtime, ma ora c’è stato un cambiamento.

Nurse Jackie è andata in onda per sette stagioni e raccontava la storia di un’infermiera che lavora in pronto soccorso ed è dipendente da alcune sostanze.

La nuova serie sequel sarà ambientata un decennio dopo l’episodio finale in cui Jackie veniva mostrata mentre sniffava eroina e perdeva poi i sensi in ospedale.

La protagonista ha perso la sua licenza medica, ma si è ripresa. Il personaggio di Edie affronterà quindi nuovi dilemmi mentre prova a essere buona in un mondo in cui essere cattiva spesso è troppo semplice e anche molto più divertente.

Liz Flahive (GLOW) e Abe Sylvia (Palm Royale), che erano entrambe coinvolte nella serie originale, saranno autrici e produttrici della serie.

Nel team dei produttori ci sono anche Falco e Robert Greenblatt (Six Feet Under).

Che ne pensate? Vi sembra una buona scelta spostare la serie sequel di Nurse Jackie da Showtime ad Amazon Prime Video?

Fonte: TVLine

