Oh Yeong-su, vincitore del Golden Globe per il suo ruolo nella prima stagione di Squid Game, è stato giudicato colpevole di molestia sessuale in Corea del Sud ed è stato condannato a otto mesi di carcere (con pena sospesa) e 40 ore di lezioni sulle molestie sessuali.

L’attore 79enne era già stato condannato una prima volta nel 2022, ora la condanna è stata confermata da un tribunale di Seongnam. L’accusa è di aver toccato in maniera inappropriata (con abbracci e baci sulle guance) un’attrice nel 2017. Accusa respinta dalla star, che intende procedere in appello.

Nel 2022 O Yeong-Su aveva ammesso di aver tenuto le mani della donna, sostenendo di volerla solo accompagnare a fare un giro di un lago, e pur dichiarandosi non colpevole si era scusato:

Le ho preso la mano solo per guidarla intorno al lago. Mi sono scusato peché la persona ha detto che non avrebbe proseguito con la causa, ma non vuol dire che ammetto le accuse.

Yeung-su ha oltre 50 anni di carriera ed è diventato popolare in tutto il mondo grazie Squid Game.

