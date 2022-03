La sceneggiatura originale di, la prossima serie diin arrivo su Disney+ a maggio, era troppo oscura ed è stata, per questo motivo, scartata.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, Katlheen Kennedy ha svelato che prima dell’inizio delle riprese ad agosto 2020 è dovuta intervenire sulla sceneggiatura. Come rivela l’outlet, la presidente di Lucasfilm si preoccupò della direzione della storia, scritta da Hossein Amini, troppo cupa per quello che volevano raccontare:

Stiamo cercando, in fondo, di creare una storia piena di speranza ed edificante. Ed è difficile quando inizi con un personaggio nello stato in cui Obi-Wan riversa dopo la fine de La vendetta dei Sith. È un periodo piuttosto cupo. Non puoi semplicemente agitare la bacchetta magica con qualsiasi scrittore e arrivare a una storia che rifletta necessariamente ciò che vuoi sentire.

Inizialmente quindi la storia sarebbe partita esattamente da dove si era fermato il terzo capitolo di Star Wars, per poi essere spostata a dieci anni nel futuro, grazie all’entrata come sceneggiatore di Joby Harold (King Arthur Legend of the Sword).

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio.

Avreste voluto vedere la sceneggiatura originale di Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

Fonte: EW