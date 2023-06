Vivien Lyra Blair, la piccola Leia di Obi-Wan Kenobi, ha parlato di un suo possibile coinvolgimento in un’eventuale stagione 2.

In una recente intervista con The Direct, la giovane attrice ha parlato di un possibile ritorno di Leia e di una serie a lei dedicata:

E penso che mi piacerebbe molto tornare per la stagione 2 di Obi-Wan Kenobi ma non vedo come potrei inserirmi, perché è molto implicito che lei non lo rivedrà finché non gli chiederà aiuto nel quarto film, “Una nuova speranza”. E quindi, penso che sia un po ‘come, come mi inserirei nella serie tv? E quindi spero in uno show tutto mio. Potrebbe essere divertente fare una serie con Leia su Alderaan. E spero davvero che qualcosa del genere possa funzionare.