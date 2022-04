È in occasione della premiere di Anatomia di uno scandalo che Rupert Friend ha avuto l’occasione di parlare anche di uno dei suoi prossimi progetti, la serie tv su Obi-Wan Kenobi, in arrivo su Disney Plus il 27 maggio, in cui interpreterà il villain, l’Inquisitore

Intervistato da Hey U Guys, l’attore ha promesso che nella serie ci saranno parecchi cameo:

Se fosse possibile essere ancora più entusiasti di quanto lo sia il pubblico, allora lo sarei. Penso che questa serie sarà una delle aggiunte più intriganti al canone di Star Wars. Con questo ruolo, Ewan McGregor farà cose che i fan dei film originali sognavano da tempo. Non si può certo riavere Alec Guinness, ma penso che Ewan sia nato per interpretare questa parte. E poi ci sono dei cameo straordinari di persone che non posso dirvi… un mucchio di easter egg!

Già The Mandalorian e The Book of Boba Fett ci hanno abituato a sorprese e accenni al canone di Star Wars, evidentemente questa miniserie farà altrettanto.

Vi ricordiamo che Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

