La serie Obliterated – Una Notte da Panico è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione.

La notizia potrebbe sorprendere i fan, considerando che il progetto è rimasto per sei settimane nella Top 10 delle serie in inglese più viste sulla piattaforma, arrivando anche al primo posto in classifica.

Gli autori, in varie interviste, avevano parlato della possibilità di realizzare ulteriori episodi del progetto, avendo già alcune idee.

Obliterated – Una notte da panico è una commedia di azione adrenalinica che racconta la storia di un team di forze speciali che sventa una minaccia letale a Las Vegas. Dopo i festeggiamenti a base di alcol, droga e sesso, scoprono che la bomba disinnescata era finta. Ancora intontito dai festeggiamenti, il team deve cercare di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo.

Gli otto episodi, della durata di 60 minuti, possono contare su un cast composto da Shelley Hennig, Nick Zano, C. Thomas Howell, Kimi Rutledge, Paola Lazaro, Terrence Terrell, Alyson Gorske, ed Eugene Kim.

Il progetto è stato ideato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald.

Al centro della trama c’è un gruppo delle forze speciali i cui membri sono convinti di aver sventato un pericolo mortale che avrebbe distrutto Las Vegas. I protagonisti decidono quindi di lasciarsi andare ai festeggiamenti, ma scoprono poi che la bomba che hanno disinnescato era falsa e la città è ancora in pericolo e potrebbe saltare in aria.

Fonte: Deadline

