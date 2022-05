Netflix ha annunciato oggi, durante la conferenza sulle produzioni italiane che si è svolta a Roma in presenza di Reed Hastings , la nuova serie originale, con protagonista Pilar Fogliati.

Prodotta da Lux Vide (parte di Fremantle Group), Odio il Natale è scritta da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi e diretta da Davide Mardegan e Clemente De Muro. Nel cast Pilar Fogliati (Gianna), Marzia Ubaldi (Matilde), Fiorenza Pieri (Margherita), Massimo Rigo (Pietro), Alessio Praticò (Mario), Cecilia Bertozzi (Caterina), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Beatrice Arnera (Titti), Sabrina Paravicini (Marta), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli (Diego), Nicolas Maupas (Davide), Gabriele Falsetta (Patrizio), Simonetta Bortolozzi (a.k.a. Simonetta Solder).

Tutti amano il Natale. Tutti… tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. E’ che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata.

Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.