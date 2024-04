Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’ultimo capitolo di One Piece ha confermato una teoria dei fan, svelando il motivo per cui alcuni personaggi hanno preso una determinata scelta. Ovviamente se non avete letto il capitolo, non proseguite nella notizia.

Nell’ultimo capitolo il Dottor Vegapunk ha svelato che il mondo è destinato ad affondare. Questa dichiarazione, che fa da cliffhanger per il capitolo successivo, ha confermato una teoria a lungo pensata dai fan, riguardante quanto sapessero dei segreti del mondo i membri della ciurma di Roger.

Sia Rayleight che Crocus infatti hanno un lavoro che gli permette di sopravvivere allo sprofondamento nell’oceano. Il primo riveste le navi per mandarle all’Isola degli uomini pesce, mentre il secondo vive all’interno della balena Laboon.

La rivelazione di Vegapunk ha quindi confermato la teoria dei fan, secondo la quale gli uomini di Roger sapessero tutti il segreto del mondo.

