Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 1 di One Piece è disponibile da oggi su Netflix, ma come e dove finisce questo primo gruppo di episodi? Ovviamente non proseguite nella lettura se volete evitare eventuali spoiler.

Dopo aver sconfitto Arlong e aver fatto pace con Garp, Luffy viene raggiunto da Coby che ha un grande annuncio. Sulla testa di Cappello di Paglia ora pende una taglia di 30 milioni di berry.

Luffy e la sua ciurma partono, dirigendosi verso i promontori gemelli (probabilmente si fermeranno prima a Rogue Town) nel frattempo, Garp ammette Coby e Hermeppo nella sua squadra e inizierà ad allenarli personalmente.

La taglia di Luffy fa il giro del mare orientale, e rivediamo tutti i personaggi conosciuti nel corso di questi otto episodi.

Seduto in una taverna, Buggy vedendo la taglia di Luffy giura di ammazzare il pirata. Al suo fianco c’è Alvida, che gli promette di dargli una mano.

Alla fine, una misteriosa figura nell’ombra brucia con un sigaro la taglia di Luffy, si tratta di Smoker, uno dei membri della marina più temibili.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

