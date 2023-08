One Piece

Inaki Godoy sarà Luffy nel live action di One Piece, previsto per fine agosto in esclusiva su Netflix.

In un’intervista con GamesRadar prima dell’inizio dello sciopero SAG-AFTRA, Godoy ha parlato di ciò che ha reso Luffy amato dal mondo intero:

Penso che Luffy sia una persona molto gentile. E incoraggia anche le persone a seguire i propri sogni. Non vuole cambiare nessuno. Vuole solo godersi la vita, e rispetterà qualunque cosa tu voglia fare finché non intralcia la libertà di nessuno. Incoraggia la libertà, lui stesso è una persona libera. Penso che attragga le persone perché tutti noi siamo liberi, giusto? Ne abbiamo tutti bisogno. E ha un sorriso davvero bellissimo

L’attore è un fan di One Piece e la sua devozione per il manga di Eiichiro Oda è aumentata mentre faceva il provino per interpretare Luffy. A comporre la ciurma oltre Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto, solo su Netflix.

Fonte: Comic Book

