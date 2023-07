In occasione del One Piece Day e del San Diego Comic-Con 2023, Netflix ha pubblicato il trailer completo della serie live action, in arrivo il prossimo mese sulla piattaforma streaming.

Nel trailer, che trovate in italiano qui sopra, Luffy e la sua ciurma affrontano diversi dei nemici storici della serie animata, come Arlong e Mihawk. Tra i personaggi secondari invece si vedono Garp e Coby, oltre che Gol D Roger.

A comporre la ciurma oltre Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Faranno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward.

In partnership con Shueisha, ONE PIECE è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

One Piece sarà disponibile dal 31 agosto, solo su Netflix.

Fonte: YouTube

