Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie animata, One Piece verrà proiettato sulla Las Vegas Sphere.

One Piece verrà proiettato sulla Las Vegas Sphere dal 10 al 16 giugno, il tutto è stato annunciato tramite un comunicato ufficiale:

I Pirati di Cappello di Paglia sono pronti a conquistare il più grande schermo del mondo per celebrare il 25° anniversario di One Piece! Uno straordinario, incredibile spettacolo della serie animata farà il suo debutto sulla Last Vegas Sphere dal 10 al 16 giugno.

One Piece è disponibile su Netflix e Crunchyroll.

Fonte: Comic Book