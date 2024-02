Jacob Gibson, interprete di Usopp, ha svelato che Mackenyu ama l’One Piece Card Game e gioca insieme a Eiichiro Oda, il creatore del manga.

L’attore che interpreta Usopp nello show Netflix, durante la Megacon che si è svolta a Orlando, in Florida, ha infatti raccontato:

Mackenyu è ossessionato dal gioco di carte di One Piece. Ed è così serio. Va in palestra e va a giocare con le carte di One Piece. Ho detto davvero: ‘Mackenyu, cosa farai oggi?’. E mi ha risposto: ‘Sto andando a casa di Oda per giocare a carte’.

Mackenyu, un anno fa, si era iscritto a un torneo del gioco e ha parlato più volte della sua passione.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, lo show live action One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Che ne pensate del fatto che Mackenyu giochi a carte con Eiichiro Oda, creatore di One Piece?

