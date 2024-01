Inaki Godoy, volto di Luffy nel live action di One Piece, ha riflettuto sulle pressioni ricevute nel corso dei mesi.

Intervistato da The Lateral, Inaki Godoy ha ragionato sulle aspettative dell’essere il protagonista di One Piece:

Ci sono stati momenti in cui è stato molto difficile e la pressione di tutto questo mi ha preso alla sprovvista. Ma sai, se continui a interpretare Rufy per molto tempo, il suo spirito prende il sopravvento su di te e in qualche modo a volte dimentichi che stai lavorando su questa enorme produzione perché inizi a divertirti come lui.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

One Piece è disponibile su Netflix.

Fonte: Comic Book

