One Piece sta per stabilire un nuovo record: il manga, che sarà al centro di una nuova serie live-action, stabilirà infatti il primato come volume con il maggior numero di pagine mai pubblicato.

JBE Books ha infatti annunciato che verrà realizzata un’edizione della storia composta da ben 21.540 pagine.

Il libro avrà un prezzo davvero elevato, giustificato dall’imponenente numero di pagine, che arriverà a 1.900 euro.

Per ora, tuttavia, non è stato svelato se One Piece entrerà nel Guinness dei Primati.

JBE Books is creating a limited €1900 version of One Piece in a single 21,540 page volume, making it the longest book ever created pic.twitter.com/n8A2FSDBBN — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) September 9, 2022

La serie che verrà prodotta per Netflix, alla quale collaborerà anche Eichiro Oda, sarà composta da dieci episodi nella sua prima stagione. La storia ha come protagonista Monkey D. Luffy e il suo equipaggio di pirati, alle prese con esplorazioni in un mondo fantastico fatto di oceani senza fine e isole esotiche, alla ricerca di un tesoro che permette di diventare il prossimo re dei pirati. Tra gli autori della serie ci sono Matt Owens, Tom Hyndman, Eiichiro Oda e Steven Maeda.

Fonte: ComicBook