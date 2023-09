Costruire set giganteschi e cercare di utilizzare gli effetti visivi solo quando necessario ha verosimilmente fatto crescere, e non di poco, il budget della prima stagione di One Piece (si parla di circa 18 milioni di dollari a episodio, quanto un film indie). Ma il risultato ha sicuramente contribuito a far apprezzare la serie ai fan e alla critica per il suo realismo, nonostante il contenuto fantasy.

La direttrice della fotografia Nicole Hirsch Whitaker spiega in un’intervista con TheDirect come in particolare uno dei registi abbia insistito per utilizzare quanti più effetti pratici possibile. Si tratta di Marc Jobst, che ha lavorato a lungo a teatro e si è opposto soprattutto all’utilizzo del Volume, la tecnologia di produzione virtuale sviluppata per The Mandalorian:

Il mio regista viene dal teatro. Quindi penso che fosse estremamente contrario a questo tipo di produzione per una serie come la nostra. Riteneva fondamentale che gli attori si muovessero in un ambiente reale. Anche quando abbiamo girato la scena di Gold Roger, sebbene ci fosse molto blue screen, ci siamo recati in una vera location, girando in un vero castello, in modo che fossimo circondati da vere mura di pietra. Tutti quanti volevano che girassimo quella sequenza nei parcheggi di un teatro di posa. Ma lui si è detto contrario: “Devono sentirsi davvero lì. E devono sapere di esserci davvero”. Lo rispetto molto per questa decisione. Alcune persone dicono che non succederà più in futuro, ma penso che gli attori dovrebbero combattere per questo tipo di produzione, invece di stare chiusi in una stanza. Il Volume è fantastico, ci mancherebbe. È uno strumento straordinario. Ed è importante, perché per vari motivi può essere molto utile. Ma penso che per una serie come la nostra, una storia su una famiglia ambientata nel mondo esterno, con tantissima luce diurna, questo fosse il modo giusto di agire.

One Piece. Emily Rudd as Nami in season 1 of One Piece. Cr. Casey Crafford/Netflix © 2023

Whitaker rivela poi che molte scene che sembrano girate in teatro di posa con effetti visivi sono in realtà girate in esterni:

Praticamente tutte le scene diurne nell’acqua sono state girate in esterni, con effetti pratici. Il villaggio dei mulini a vento è stato costruito interamente dal vivo. Il set era immenso. Avevamo un blue screen che circondava la vasca, perché dietro c’era un’autostrada. Abbiamo quindi ampliato l’acqua in digitale. Ma tutto il resto era acqua vera e luce vera. Questo ha aiutato anche gli attori, perché si sentivano all’esterno, in mare aperto, anche perché le barche si muovevano veramente.

Vi ricordiamo che la serie è stata recentemente rinnovata per una seconda stagione, che verrà prodotta verosimilmente con lo stesso approccio.

Trovate tutte le informazioni su One Piece nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili