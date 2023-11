Ad agosto è arrivata in tutto il mondo One Piece, la serie originale Netflix creata da Matt Owens e Steven Maeda, che sin dal primo weekend ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico, superando in termini di visualizzazioni titoli di punta del colosso dello streaming come Sex Education. Grazie ai dati che Netflix rilascia ogni martedì, possiamo ufficialmente confermare che dopo 10 settimane, One Piece non ha ancora lasciato la Top 10 di Netflix, il che la dice lunga sulla sua popolarità. Ad oggi, la serie ha superato i 475 milioni di ore di visione e i 63,6 milioni di spettatori (proprio così, questo è il numero totale di spettatori che ha visto la prima stagione da cima a fondo).

One Piece ha avuto sicuramente un buon passaparola nel corso delle settimane, ma sin dal primo weekend ha dimostrato un certo carattere. Quando la serie è stata lanciata, ha avuto un primo weekend su Netflix superiore a quello di Mercoledì o addirittura maggiore rispetto all’ultima stagione di Stranger Things. Dal Nord America all’Asia e all’America Latina, gli utenti di Netflix sono rimasti tutti piacevolmente coinvolti dall’adattamento live-action. E se qualcuno di voi si fosse perso la notizia, vi ricordiamo che la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Se non avete ancora guardato One Piece, potete trovare la prima stagione in streaming solo su Netflix. Per quanto riguarda l’anime, la serie è disponibile in Italia su Crunchyroll.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.