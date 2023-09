Nonostante Netflix non abbia ancora rinnovato ufficialmente la serie, le sceneggiature della stagione 2 di One Piece sono già pronte.

In una recente intervista con Variety, Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios ha svelato che gli episodi potrebbero essere pronti 12 o 18 mesi dopo la fine dello sciopero.

Abbiamo le sceneggiature pronte.

Anche se la produzione di una potenziale seconda stagione non potrà iniziare finché non sarà risolto lo sciopero del SAG-AFTRA contro l’AMPTP, il presidente di Tomorrow Studios, Becky Clements, ha detto:

Realisticamente, si spera, le nuove puntate usciranno a un anno di distanza, se ci muoviamo molto rapidamente, e questa è una possibilità. Tra un anno o 18 mesi, potremmo essere pronti.

Parlando invece del rinnovo, Clements ha detto:

L’hanno tenuta nascosta fino a poco prima del lancio. Ma con il supporto di Netflix per il titolo, ci aspettavamo che diventasse il numero uno e abbiamo intuito che la loro ricerca e gli algoritmi probabilmente ne vedevano la possibilità. Ma nelle nostre chiamate successive al lancio, ci è stato detto che abbiamo superato le aspettative, il che è altrettanto fantastico.

Netflix non ha ancora annunciato il rinnovo per la seconda stagione di One Piece.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Vorreste una stagione 2 di One Piece? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety

