La serie One Piece ha debuttato sugli schermi di Netflix poche ore fa e due dei protagonisti, Iñaki Godoy ed Emily Rudd, sembra abbiano rischiato di andare contro le regole previste dal sindacato degli attori durante lo sciopero che vietano la promozione di progetti cinematografici e televisivi.

Gli interpreti di Luffy e Nami hanno infatti condiviso nelle proprie stories su Instagram uno scatto e un breve video, senza però fare riferimenti diretti allo show tratto dall’omonimo manga.

A differenza di Selena Gomez, sommersa dalle critiche per un post in cui aveva taggato Only Murders in the Building, non sembra quindi esserci nessun problema legato ai contenuti che hanno condiviso.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma saranno Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

Che ne pensate delle stories dei protagonisti di One Piece durante lo sciopero? Sono andati contro le regole?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

