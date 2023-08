Only Murders in the Building

Selena Gomez ha dovuto rimuovere un post dal suo account Instagram dopo le accuse di aver violato le regole dello sciopero SAG-AFTRA.

Il post era infatti un video girato sul set della terza stagione di Only Murders in the Building che aveva ottenuto ben 1,2 milioni di like nelle 15 ore in cui è rimasto online.

Le regole stabilite dal sindacato proibiscono ai propri membri di promuovere i progetti, cinematografici e televisivi, fino a quando non sarà raggiunto un accordo.

L’attrice aveva taggato l’account ufficiale dello show, portando all’ipotesi che fosse una forma di promozione e dando il via al dibattito online e alle critiche. Tra i commenti c’era infatti chi sosteneva che non fosse rispettoso nei confronti della situazione e dei suoi colleghi.

Per ora Selena e i suoi portavoce non hanno voluto commentare quanto accaduto e bisognerà attendere per scoprire se ci sarà un commento da parte della star.

Che ne pensate? Ha fatto bene Selena Gomez a rimuovere il post legato a Only Murders in the Building a causa dello sciopero?

