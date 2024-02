Only Murders in the Building

Un’altra icona della commedia si aggiunge al cast di Only Murders in the Building per la quarta stagione, la cui ambientazione si sposterà a Los Angeles.

Molly Shannon infatti entrerà a far parte del cast corale della serie: l’attrice interpreterà una potente dirigente di los Angeles che si ritroverà coinvolta nelle indagini per omicidio di Charles Haden-Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) e Mabel Mora (Selena Gomez). Shannon ha fatto il suo debutto nel 1995 al Saturday Night Live, per poi arrivare al cinema in Superstar con Will Ferrell. Ha partecipato a numerosi film come Ricky Bobby e Mai stata baciata, e a serie tv come Will & Grace, The Other Two e The White Lotus.

Poco altro sappiamo sui nuovi episodi, se non come già detto che la vicenda lascerà le mura dell’Arconia a New York per spostarsi a Los Angeles. Dal finale della terza stagione sappiamo che la vittima del nuovo omicidio sembra essere Sazz Pataki (Jane Lynch), controfigura e amica di lunga data di Charles.

La quarta stagione di Only Murders in the Building è in lavorazione ma non ha ancora una data di uscita. In Italia le prime tre stagioni sono disponibili su Disney+.

Fonte: Deadline

